0939114246yva

Виктор 0939114246yva

 
40 летУкраина/Харьков
5 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Я новичок в сфере фриланса, но опытный пользователь программ создания графики, также рисую карандашом, имею опыт работы с программами adobe photoshop, ilustrathor, pixologik zbrush, blender 3d, 3d bryce, poser, luxion keyshot, pinnacle studio. Создать товарную этикетку на 3д макете продукции или логотип не проблема, всегда буду рад выполнить тестовое задание.
Photoshop
Портфолио
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