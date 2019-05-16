Я новичок в сфере фриланса, но опытный пользователь программ создания графики, также рисую карандашом, имею опыт работы с программами adobe photoshop, ilustrathor, pixologik zbrush, blender 3d, 3d bryce, poser, luxion keyshot, pinnacle studio. Создать товарную этикетку на 3д макете продукции или логотип не проблема, всегда буду рад выполнить тестовое задание.
Портфолио
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