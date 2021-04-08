Визуализацияин интерьера от 6 у.е. за кв. м., визуализация+чертежи от 12 у.е. за кв.метр

Работаю в программах 3ds Max + Vray/Corona, Adobe Photoshop, ArchiCAD, Revit, Corel Draw, пакет MS Office;

Разработка вариантов перепланировки помещений, планировочных решений, технической документации; предложение по стилевым решениям; колористическое решение интерьера; реалистичная визуализация:)