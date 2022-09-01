Я звичайний парубок з України, займаюся дизайном в різному для нього напрямках і радий буду створити щось для вас)
Мене звати Сергій, мені 22 роки.
Я маю достатньо наснаги створювати щось прекрасне, малюю, створюю скетчі, роблю казку для вас з нуля, якщо простіше кажучи.
Я вільний до спілкування, завжди підтримую мову з клієнтом для співпраці та швидшого виконання вашого замовлення, я дбаю про ваш час та нерви :)
Телеграм, Діскорд, Фейсбук, інстаграм - основні мережі для нашої комунікації.
Дизайн - це не тільки про створення, а й розуміння краси. Я обожнюю подібну роботу і захоплююсь процесом, люблю нестандартний підхід, екстраординарні роботи та неформальні замовлення.
Чим цікавіша ідея - тим швидше ми спрацюємося, але я завжди радий клієнтам і я попіклуюся про те, щоб кожен замовник був задоволений результатом!