Я звичайний парубок з України, займаюся дизайном в різному для нього напрямках і радий буду створити щось для вас)

Мене звати Сергій, мені 22 роки.

Я маю достатньо наснаги створювати щось прекрасне, малюю, створюю скетчі, роблю казку для вас з нуля, якщо простіше кажучи.

Я вільний до спілкування, завжди підтримую мову з клієнтом для співпраці та швидшого виконання вашого замовлення, я дбаю про ваш час та нерви :)

Телеграм, Діскорд, Фейсбук, інстаграм - основні мережі для нашої комунікації.

Дизайн - це не тільки про створення, а й розуміння краси. Я обожнюю подібну роботу і захоплююсь процесом, люблю нестандартний підхід, екстраординарні роботи та неформальні замовлення.

Чим цікавіша ідея - тим швидше ми спрацюємося, але я завжди радий клієнтам і я попіклуюся про те, щоб кожен замовник був задоволений результатом!