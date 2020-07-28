0KOVALSMM0

АНАЛИЗ ПРОФИЛЯ! ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК! КОНТЕНТ ПЛАН! ПРИВЛЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ!!!

У вас есть свой бизнес, но вам мало той клиентской базы, которая имеется на данный момент? Вы пробовали рекламировать продукт в инстаграме , но ничего из этого не вышло, поэтому вы считаете, что все блеф?Поверьте, инстаграм как раз самая обширная платформа для расширения клиентской аудитории, для хорошей рекламы и т. д.. Ведь именно эта соц.сеть на данный момент набирает обороты среди интернет пользователей. Именно поэтому вам лучше обратиться к специалисту, который приведет вас к нужному результату!Здраствуйте, меня зовут Коваль Мария. Я SMM-специалист, который поможет ВАМ.Во время работы со мной вы не только ничего не потеряете, а получите :- Полный анализ работоспособности вашего аккаунта- Исправление ошибок- Привлечение целевой аудитории- Проработанный контент-план, в котором вы так же можете принять участие

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