Иллюстрации, рисунки
Занимаюсь разработкой различных иллюстраций: календари, упаковка, логотипы, баннеры и др.
Также занимаюсь разработкой индивидуальных подарков, сувенирной продукции. Визуализация продукта с 0. Визуализация сувенирной продукции, фотозон, торговых точек и интерьеров.
Разработка брендбуков, фирменного стиля, позиционирования товаров и др.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- И136 просмотров
- Эскиз на упаковку138 просмотров
- Открытка115 просмотров
- Иллюстрация155 просмотров
- Визуализация104 просмотра
- Визуализация101 просмотр
- Визуализация102 просмотра
- Визуализация117 просмотров
- Логотип150 просмотров
- Логотип158 просмотров
- Логотип150 просмотров
- Логотип135 просмотров