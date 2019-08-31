Иллюстрации, рисунки

Занимаюсь разработкой различных иллюстраций: календари, упаковка, логотипы, баннеры и др.

Также занимаюсь разработкой индивидуальных подарков, сувенирной продукции. Визуализация продукта с 0. Визуализация сувенирной продукции, фотозон, торговых точек и интерьеров.

Разработка брендбуков, фирменного стиля, позиционирования товаров и др.