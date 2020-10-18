Я работаю в Premiere Pro CC 2 года. Имею приличный опыт в цветокоррекции видео, обработке видео и использовании визуальных и аудио эффектов.

На моем счету больше 20 проектов, которые раньше выполнял "по дружбе", и всегда заказчик оставался довольным финальным продуктом. Решил начать работать, как любитель с дальнейшим развитием до уровня профессионала. Со мной легко связаться, и я всегда стараюсь ответить в первые 30 минут. Надеюсь. что вы воспользуетесь моими услугами, я обещаю качественный продукт в приемлемые сроки.