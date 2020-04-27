0krasnayamalina

СММ менеджер
* Разрабатываю SMM-стратегию продвижения который направлен на подогрев, удержание целевой аудитории и работа с негативом
* Делаю креативы и контент, который будут репостить и лайкать
* Продвигаю публикации в самых популярных социальных сетях
* Оригинальный текст и креативыВЫ ПОЛУЧАЕТЕ* Подготовка или создание аккаунта
* Анализ конкурентов, подготовка контент-плана (ЕЖЕМЕСЯЧНО), грамотное оформление шапки профиля
* Если нет сайта, создаем страницу Таплинк
* Настрою активные кнопки для звонка (ватсап, адрес, сайт)
* Каждый день - ПОСТ + СТОРИС
* Геотеги, хештеги к постам и сторис
* Бесплатные и платные способы продвижения
Действие аккаунта приостановлено!