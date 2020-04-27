0krasnayamalina

СММ менеджер

* Разрабатываю SMM-стратегию продвижения который направлен на подогрев, удержание целевой аудитории и работа с негативом

* Делаю креативы и контент, который будут репостить и лайкать

* Продвигаю публикации в самых популярных социальных сетях

* Оригинальный текст и креативыВЫ ПОЛУЧАЕТЕ* Подготовка или создание аккаунта

* Анализ конкурентов, подготовка контент-плана (ЕЖЕМЕСЯЧНО), грамотное оформление шапки профиля

* Если нет сайта, создаем страницу Таплинк

* Настрою активные кнопки для звонка (ватсап, адрес, сайт)

* Каждый день - ПОСТ + СТОРИС

* Геотеги, хештеги к постам и сторис

* Бесплатные и платные способы продвижения