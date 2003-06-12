Веб-дизайнер

? Привет, я предоставляю услуги веб-дизайнера ?



На данном этапе имею опыт по созданию макетов одностраничных сайтов, онлайн-магазинов и оформлении презентаций.



С удовольствием сделаю для Вас также макеты многостраничных сайтов либо дизайн мобильных приложений.



Я начинающий специалист, но имею большой потенциал и желание работать.



С радостью буду работать с Вами и Вашим бизнесом.

Для меня будет честью внести свой вклад в развитие Тебя и Твоего дела.