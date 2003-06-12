0nestea

Анастасия 0nestea

 
20 летПольша/Варшава
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Веб-дизайнер

? Привет, я предоставляю услуги веб-дизайнера ?

На данном этапе имею опыт по созданию макетов одностраничных сайтов, онлайн-магазинов и оформлении презентаций.

С удовольствием сделаю для Вас также макеты многостраничных сайтов либо дизайн мобильных приложений.

Я начинающий специалист, но имею большой потенциал и желание работать.

С радостью буду работать с Вами и Вашим бизнесом.
Для меня будет честью внести свой вклад в развитие Тебя и Твоего дела.

Дизайн мобильного приложения
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