Веб-дизайнер
? Привет, я предоставляю услуги веб-дизайнера ?
На данном этапе имею опыт по созданию макетов одностраничных сайтов, онлайн-магазинов и оформлении презентаций.
С удовольствием сделаю для Вас также макеты многостраничных сайтов либо дизайн мобильных приложений.
Я начинающий специалист, но имею большой потенциал и желание работать.
С радостью буду работать с Вами и Вашим бизнесом.
Для меня будет честью внести свой вклад в развитие Тебя и Твоего дела.
Портфолио
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