Дизайнер-иллюстратор
Векторные иллюстрации I Иконки I Стикеры
Приветствую!
Меня зовут Юля, я художник-иллюстратор.
Занимаюсь художественным оформлением ваших бизнес-идей и задумок: помогу придумать логотип, персонажей, создам наклейки и стикеры, нарисую векторный портрет.
Работаю преимущественно в Adobe Illustrator.
Ответственна, всегда соблюдаю дедлайн.
Почти год работаю штатным иллюстратором медиа-портала thevyshka.ru.
Рисую иллюстрации к статьям и для мерча, оформляю посты для ВКонтакте редакции.
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Портфолио
- VV44 просмотра
- Sleep, sugar48 просмотров
- София46 просмотров
- Отношения на расстоянии27 просмотров
- Стикеры ко дню рождения редакции28 просмотров
- Oтторжение29 просмотров
- It's coming28 просмотров
- Пианино-сиги (лого)31 просмотр
- Кофейные иконки39 просмотров