Дизайнер-иллюстратор

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Векторные иллюстрации I Иконки I Стикеры

Приветствую!

Меня зовут Юля, я художник-иллюстратор.

Занимаюсь художественным оформлением ваших бизнес-идей и задумок: помогу придумать логотип, персонажей, создам наклейки и стикеры, нарисую векторный портрет.

Работаю преимущественно в Adobe Illustrator.

Ответственна, всегда соблюдаю дедлайн.

Почти год работаю штатным иллюстратором медиа-портала thevyshka.ru.

Рисую иллюстрации к статьям и для мерча, оформляю посты для ВКонтакте редакции.