Сделаю оригинальные логотипы для своих клиентов

Я начинающий дизайнер. Специализируюсь на создании фирменных логотипов для своих клиентов. Всегда готов приступить к выполнению работы

плюсы роботы со мной:1.качество выполнения роботы

2.я не беру предоплаты

3.всегда готов приступить к роботе

как можно связаться со мной:

Gmeil-@vladislavmoskvic

Telegram-Vlad Moskvych

номер телефона-+380954891460

ход моей роботы:

1.оценка

2.выполнение

3.передача

4.оплата

оплата по карте (или как вам удобно)

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