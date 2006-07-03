Сделаю оригинальные логотипы для своих клиентов
Я начинающий дизайнер. Специализируюсь на создании фирменных логотипов для своих клиентов. Всегда готов приступить к выполнению работы
плюсы роботы со мной:1.качество выполнения роботы
2.я не беру предоплаты
3.всегда готов приступить к роботе
как можно связаться со мной:
Gmeil-@vladislavmoskvic
Telegram-Vlad Moskvych
номер телефона-+380954891460
ход моей роботы:
1.оценка
2.выполнение
3.передача
4.оплата
оплата по карте (или как вам удобно)
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