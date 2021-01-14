Журналист (в том числе главный редактор) с опытом работы более десяти лет. Большой опыт работы в области рекламы. Опыт работы в развитии редакций (Издательских Домов) от черновых проектов, до реально действующих. Быстро обучаюсь.

О себе:

— ясность мысли, грамотность речи;

— способность доступно излагать любой материал;

— позитив, оптимизм и чувство юмора.

— ориентация на результат;

— способность видеть цель и способы её достижения;

— желание завтра стать профессиональней, чем сегодня.

Опыт работы:

С 1998 года успешно проявил себя: в сфере журналистики (говорят - моральный лидер); рекламы (воздух могу тоже продать и аксессуары к нему же);

Достижения личные:

— был руководителем медианаправлений и стратегического планирования при выводе коммерческих федеральных компаний на региональные рынки

— имеются успешные разработки новых методических приёмов в рекламе, маркетинговых исследованиях;

—заключение крупных контрактов;

— проводил и внедрял разработки собственных обучающих программ для торговых компаний, Строительных компаний в отделы продвижения и сбыта. Не по наслышке знаю что такое захват предприятия и о принципах рейдерских атак.

- дважды главный редактор.

Вам нужен текст для сайта?

Вы ищете копирайтера для написания коммерческого предложения?

Требуется помощь в оформлении рекламного буклета?

А может, никак не можете придумать слоган для нового бренда?

Я вам с радостью помогу!

Добро пожаловать и давайте знакомиться.

Меня зовут Андрей Колонтаев. Я давно и на достаточно высоком уровне занимаюсь написанием текстов и редакторской деятельностью в сфере печатных и электронных СМИ, а так же оказанием смежных услуг маркетинга и интернет-бизнеса.

Прямо сейчас я готов предоставить в ваше распоряжение свои навыки. В большей степени я позиционирую себя именно как профессиональный редактор, пресс-секретарь, менеджер по развитию коммерческих проектов различных направлений, менеджер по рекламе, копирайтер. В этой сфере я добился достаточно многого, поэтому вы без колебаний можете доверить мне свой проект.

Обращайтесь, если вам требуются следующие услуги:

• Написание рекламных текстов

• Наполнение сайта контентом

• Оптимизация и создание сео-текстов для продвижения

• Ведение корпоративного блога

• Периодическое обновление сайта (новости, статьи)

• Оценка рисков бизнеса

• «Подставной клиент»

• Оценка бизнеса

• Эффективное продвижение в интернете

• Размещение рекламы в СМИ

• Разработка бизнес-планов и маркетинговых стратегий

• Юридические и бухгалтерские консультации

• Другие услуги

И это еще не все! Возможно, вы будете удивлены, что копирайтер предлагает такой широкий комплекс услуг. Но, поверьте, все это я умею и люблю делать.

У вас есть отличная возможность оценить мой уровень. Хотите посмотреть примеры текстов? Напишите мне, и я сделаю индивидуальную подборку специально для вас.