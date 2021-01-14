Журналист (в том числе главный редактор) с опытом работы более десяти лет. Большой опыт работы в области рекламы. Опыт работы в развитии редакций (Издательских Домов) от черновых проектов, до реально действующих. Быстро обучаюсь.
О себе:
— ясность мысли, грамотность речи;
— способность доступно излагать любой материал;
— позитив, оптимизм и чувство юмора.
— ориентация на результат;
— способность видеть цель и способы её достижения;
— желание завтра стать профессиональней, чем сегодня.
Опыт работы:
С 1998 года успешно проявил себя: в сфере журналистики (говорят - моральный лидер); рекламы (воздух могу тоже продать и аксессуары к нему же);
Достижения личные:
— был руководителем медианаправлений и стратегического планирования при выводе коммерческих федеральных компаний на региональные рынки
— имеются успешные разработки новых методических приёмов в рекламе, маркетинговых исследованиях;
—заключение крупных контрактов;
— проводил и внедрял разработки собственных обучающих программ для торговых компаний, Строительных компаний в отделы продвижения и сбыта. Не по наслышке знаю что такое захват предприятия и о принципах рейдерских атак.
- дважды главный редактор.
Вам нужен текст для сайта?
Вы ищете копирайтера для написания коммерческого предложения?
Требуется помощь в оформлении рекламного буклета?
А может, никак не можете придумать слоган для нового бренда?
Я вам с радостью помогу!
Добро пожаловать и давайте знакомиться.
Меня зовут Андрей Колонтаев. Я давно и на достаточно высоком уровне занимаюсь написанием текстов и редакторской деятельностью в сфере печатных и электронных СМИ, а так же оказанием смежных услуг маркетинга и интернет-бизнеса.
Прямо сейчас я готов предоставить в ваше распоряжение свои навыки. В большей степени я позиционирую себя именно как профессиональный редактор, пресс-секретарь, менеджер по развитию коммерческих проектов различных направлений, менеджер по рекламе, копирайтер. В этой сфере я добился достаточно многого, поэтому вы без колебаний можете доверить мне свой проект.
Обращайтесь, если вам требуются следующие услуги:
• Написание рекламных текстов
• Наполнение сайта контентом
• Оптимизация и создание сео-текстов для продвижения
• Ведение корпоративного блога
• Периодическое обновление сайта (новости, статьи)
• Оценка рисков бизнеса
• «Подставной клиент»
• Оценка бизнеса
• Эффективное продвижение в интернете
• Размещение рекламы в СМИ
• Разработка бизнес-планов и маркетинговых стратегий
• Юридические и бухгалтерские консультации
• Другие услуги
И это еще не все! Возможно, вы будете удивлены, что копирайтер предлагает такой широкий комплекс услуг. Но, поверьте, все это я умею и люблю делать.
У вас есть отличная возможность оценить мой уровень. Хотите посмотреть примеры текстов? Напишите мне, и я сделаю индивидуальную подборку специально для вас.