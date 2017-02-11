10-legion

Олег 10-legion

 
43 года
14 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Составление и экспертиза договоров любой сложности

Добрый день!

Моя договорная работа заключается в оказании следующих услуг:

• разработка и юридический анализ договоров, типовых договоров, договорных схем;

• выработка рекомендаций по оптимизации договорных схем;

• анализ рисков;

• комментирование положений договора или закона;

• составление протоколов разногласий, дополнительных соглашений, соглашений о расторжении договоров;

• составление предварительных договоров;

С уважением,

Олег Молчанов

Юридические услуги
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