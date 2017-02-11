Составление и экспертиза договоров любой сложности
Добрый день!
Моя договорная работа заключается в оказании следующих услуг:
• разработка и юридический анализ договоров, типовых договоров, договорных схем;
• выработка рекомендаций по оптимизации договорных схем;
• анализ рисков;
• комментирование положений договора или закона;
• составление протоколов разногласий, дополнительных соглашений, соглашений о расторжении договоров;
• составление предварительных договоров;
С уважением,
Олег Молчанов
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Юридические услуги
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