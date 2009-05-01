1000000000

Денис Дрозд 1000000000

 
41 годУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
13 лет назад
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  • Создание веб-сервиса. Только Киев.

    В участники принимаются только юридические лица, только из Киева. Прием предложений проходит в два этапа. Первый этап - встречи с претендентами, для уточнения информации о проекте (Киев). Предоставление оценочной стоимости. Второй этап - выбор исполнителя и подписание ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Сделать сайт на CMS + диз на основе фри шаблона

    $250

    Сделать сайт на CMS (почему-то душа лежит к Joomla под этот проект, но если аргументируете, возможен друпал, вордпрес или ДЛЕ). Простой статик, плюс несколько форм. Также нужен дизайн, можно на основе бесплатного шаблона с правками ...

    WordPressJoomla
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Макеты Новогодних открыток (полиграфии и интернет)

    Нужно сделать 4 макетов новогодних писем А4 односторонних с местом для последующей печати текста на принтере (есть пример по объему текста и открытки). Место печати текста одинаковое для всех макетов 1 макет ребенку, 1 подростку, 2 взрослым Подробнее: 1. ...

    Верстка полиграфии27 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужно 5 gif баннеров

    Нужно создать 5 гиф баннеров. часть материалов - мои. 2-3 кадра. формат - 468*60. Тематика - покер, рулетка, казино. Более 4 долларов за баннер - не предлагать. Если будет цена выше - Вы просто не читали задание. Присылайте портфолио.

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Клон простого сайта. желательно php

    $200

    Нужен аналог сайтов laplandia.info, mail-dedmoroz.com с изменениями некоторыми. 1) возможность вставить свой текст и/или текст из шаблонов 2) дизайн (более сипатичный) 3) один язык (русский) желательно на php вопросы - в личку.

    PHPСайт на PHP
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Vamshop поправить.

    $50

    В общем в кратце. Есть Вамшоп, на много продавцов. Проблем в том, что для продавцов (они разные) для картинок существует одна папка, в которую они пытаются вставить картинки. И при одинаковом названии картинки, они путаются.... и ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен аналог infokluch com ua

    Нужен аналог infokluch com ua Сама суть: - не оплаченным пользователям видно одно, - зарегистрированным и "проплаченным" - тоже + дополнительно (на заданный период). Так же есть модератор, добавляющий данные. Ну и админ (может все). Предлагайте стоимость, платформу и ...

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Зарегистрироваться на форумах по строительству

    Нужно "пропостить" по форумам. Тематика: форумы по строительству, только из Украины. Нужно зарегистрироваться и создать тему с моим текстом (текст предоставляю). Нужно 50 штук. Нужно сегодня. Жду от Вас стоимость за 50 штук в соответствии с Вышеуказанными требованиями.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Подобрать CMS, поставить сайт.

    $100

    Итак нужен сайт, на какой-нить опенсорсной CMSке. Необходимый функционал: 1) пользователи могу регистрироваться и создавать свои странички вида site.ru/nikname1, site.ru/nikname2. Там они могут размещать свою информацию (фото, описание, новости какието). легкий аналог вод этого http://tms.uaprom.net/ только не ...

    PHPMySQL
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Рассылка объявлений вручную. Только Украина.

    Рассылка объявлений вручную по форумам, возможно доскам (там где надо, с регистрацией). Только Украина. Тематика - кредитование. сколько найдете подходящих тем - столько постите. до 200 штук. нужно сделать сегодня. 0,2 wmz за пост. оставляйте аську в ...

    Наполнение сайтов5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разослать объявление по форумам и доскам Украины.

    $20

    Разослать объявление по форумам и доскам. Можно автомат + ручками. Ручками не менее 30. Тематика - экономическая. Объявление везде одинаково. Бюджет 20$. предлагайте что можете. до 16.00 будет выбран исполнитель и закрыт проект. Прошу обратить внимание что требуется АВТОМАТ ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Разослать объявление по данной теме

    Объявления одно. (текст даю). никакого рерайта не надо. надо постить во все форумы, коменты к статьям, и т.п. где идет обсуждения данной тематики. Понятное дело, что есть места где надо регистрироваться. Если есть один форум и ...

    Наполнение сайтов10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Интернет-магазин со многими продавцами

    $250

    Нуден магазин, на какой-нить стандартной CMS, которая будет максимально близка к требованиям: Магазин представляет собой большой магазин, с разными продавцами. Каждый продавец выставляет на продажу и редактирует свои товары сам. Продавец может: добавлять товары в те разделы, в какие ...

    Сайты «под ключ»9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужен пресс релиз. фин. услуги. Новые проекты.

    Нужен один пресс релиз около 1000-1500 символов. У бизнес портала открылось несколько новых проектов. Нужно это просто осветить. Обязательно русский и украинский вариант. Ниже условия. Предоставляю проект, несколько ссылок для ознакомления, описание проекта. 1. Для размещения Пресс-релиз должен быть ...

    Копирайтинг6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна бартерная площадка. Аналог menyala.kz

    Нужен аналог http://menyala.kz/ с некоторыми поправками: 1) добавление подкатегорий 2) придобавлении объявлений должны быть расширены поля • Категория того что есть (возможно с подкатегориями) • Краткое описание того что есть • ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Легкий рерайт и копипаст для форума (финансы).

    Бюджет 10 вмз. Грубо говоря есть форум №1 (чужой), есть форум №2 (свой). Нужно некоторые темы с форума №1 перенести на форум №2. С небольшим рерайтом. Иногда можно просто копипаст. Нужно 10 тем и в нем по 2-3 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Бартерные площадки

    У кого есть какой опыт, пишите ссылки в приват. У кого будет подобное что мне нужно, закажу с доработкой. Предпочтение лицам с Украины.

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Grass
Ирина 
49 летКазахстан
18 лет в сервисе
Была
3 года назад
$20
8 баллов
10 лет назад
Нужно 5 gif баннеров
Все четко и в конструктивном ключе
Очень оперативно и креативно. Советую работать.
Ответный отзыв
chevrik
Жанна 
48 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
год назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Зарегистрироваться на форумах по строительству
Мнение новичка - таких бы всем заказчиков. Было приятно работать с этим человеком, мгновенная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
marinesko
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад
$10
10 баллов
14 лет назад
Мини пресс релиз до 2000 символов.
Приятный во всех отношениях заказчик. С удовольствием поработаю с ним ещё, если придётся. Всем рекомендую.
Отличный исполнитель!! Мне нужно было срочно сделать пресс-релиз. Через 2 часа я его получил) Принял даже без поправок. Хорошо поняла тематику, хороший слог. Спасибо.
Ответный отзыв
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$85
10 баллов
15 лет назад
Подобрать CMS, поставить сайт.
Отличный заказчик. Всегда на связи. Четкое видение готового результата. И никаких проблем с оплатой. 10 из 10.
Было бы 11 баллов, поставил бы. Очень понравилось с ним работать. Помимо быстрого реагирования, он предложил несколько дополнительных возможностей сайта и их реализовал (бесплатно). А когда мы столкнулись с проблемой (я придумал функционал новый), он сам создавал проект на веблансере на "не стандартную доработку" и контролировал процесс реализации. Все входило в изначальную стоимость. С большим удовольствием добавил Бонус. Уверен что в скором времени еще с ним поработаем.
Ответный отзыв
helendov
45 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
$10
10 баллов
15 лет назад
Легкий рерайт и копипаст для форума (финансы).
Очень довольна сотрудничеством. Четко сформулировано задание, быстрая и 100%-ная предоплата, своевременные ответы на вопросы. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Быстро, качественно. По подобным задачам, советую обращаться к ней.
Ответный отзыв