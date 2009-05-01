1000000000

В участники принимаются только юридические лица, только из Киева. Прием предложений проходит в два этапа. Первый этап - встречи с претендентами, для уточнения информации о проекте (Киев). Предоставление оценочной стоимости. Второй этап - выбор исполнителя и подписание ...
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $250
Сделать сайт на CMS (почему-то душа лежит к Joomla под этот проект, но если аргументируете, возможен друпал, вордпрес или ДЛЕ). Простой статик, плюс несколько форм. Также нужен дизайн, можно на основе бесплатного шаблона с правками ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужно сделать 4 макетов новогодних писем А4 односторонних с местом для последующей печати текста на принтере (есть пример по объему текста и открытки). Место печати текста одинаковое для всех макетов 1 макет ребенку, 1 подростку, 2 взрослым Подробнее: 1. ...Верстка полиграфии27 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно создать 5 гиф баннеров. часть материалов - мои. 2-3 кадра. формат - 468*60. Тематика - покер, рулетка, казино. Более 4 долларов за баннер - не предлагать. Если будет цена выше - Вы просто не читали задание. Присылайте портфолио.Баннеры1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $200
Нужен аналог сайтов laplandia.info, mail-dedmoroz.com с изменениями некоторыми. 1) возможность вставить свой текст и/или текст из шаблонов 2) дизайн (более сипатичный) 3) один язык (русский) желательно на php вопросы - в личку.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт14 лет назад
- $50
В общем в кратце. Есть Вамшоп, на много продавцов. Проблем в том, что для продавцов (они разные) для картинок существует одна папка, в которую они пытаются вставить картинки. И при одинаковом названии картинки, они путаются.... и ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен парсинг каталога яндекса. Возможность задать категории (урла). На выходе - урл, категория и ТИЦ. Нужно на PHP. Жду предложений.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Нужен аналог infokluch com ua Сама суть: - не оплаченным пользователям видно одно, - зарегистрированным и "проплаченным" - тоже + дополнительно (на заданный период). Так же есть модератор, добавляющий данные. Ну и админ (может все). Предлагайте стоимость, платформу и ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт14 лет назад
Нужно "пропостить" по форумам. Тематика: форумы по строительству, только из Украины. Нужно зарегистрироваться и создать тему с моим текстом (текст предоставляю). Нужно 50 штук. Нужно сегодня. Жду от Вас стоимость за 50 штук в соответствии с Вышеуказанными требованиями.Наполнение сайтов1 исполнительЗакрыт14 лет назад
Мини пресс релиз до 2000 символов. Тематика - строительство. Присылайте ICQ и стоимость. Нужно срочно.Копирайтинг1 исполнительЗавершен14 лет назад
- $100
Итак нужен сайт, на какой-нить опенсорсной CMSке. Необходимый функционал: 1) пользователи могу регистрироваться и создавать свои странички вида site.ru/nikname1, site.ru/nikname2. Там они могут размещать свою информацию (фото, описание, новости какието). легкий аналог вод этого http://tms.uaprom.net/ только не ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен15 лет назад
Рассылка объявлений вручную по форумам, возможно доскам (там где надо, с регистрацией). Только Украина. Тематика - кредитование. сколько найдете подходящих тем - столько постите. до 200 штук. нужно сделать сегодня. 0,2 wmz за пост. оставляйте аську в ...Наполнение сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $20
Разослать объявление по форумам и доскам. Можно автомат + ручками. Ручками не менее 30. Тематика - экономическая. Объявление везде одинаково. Бюджет 20$. предлагайте что можете. до 16.00 будет выбран исполнитель и закрыт проект. Прошу обратить внимание что требуется АВТОМАТ ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт15 лет назад
Объявления одно. (текст даю). никакого рерайта не надо. надо постить во все форумы, коменты к статьям, и т.п. где идет обсуждения данной тематики. Понятное дело, что есть места где надо регистрироваться. Если есть один форум и ...Наполнение сайтов10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Нуден магазин, на какой-нить стандартной CMS, которая будет максимально близка к требованиям: Магазин представляет собой большой магазин, с разными продавцами. Каждый продавец выставляет на продажу и редактирует свои товары сам. Продавец может: добавлять товары в те разделы, в какие ...Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен один пресс релиз около 1000-1500 символов. У бизнес портала открылось несколько новых проектов. Нужно это просто осветить. Обязательно русский и украинский вариант. Ниже условия. Предоставляю проект, несколько ссылок для ознакомления, описание проекта. 1. Для размещения Пресс-релиз должен быть ...Копирайтинг6 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен аналог http://menyala.kz/ с некоторыми поправками: 1) добавление подкатегорий 2) придобавлении объявлений должны быть расширены поля • Категория того что есть (возможно с подкатегориями) • Краткое описание того что есть • ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад
Бюджет 10 вмз. Грубо говоря есть форум №1 (чужой), есть форум №2 (свой). Нужно некоторые темы с форума №1 перенести на форум №2. С небольшим рерайтом. Иногда можно просто копипаст. Нужно 10 тем и в нем по 2-3 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен15 лет назад
Нужны несколько флешовых баннеров. Фон - цвет. Текст мигающий или другая активность. На некоторых 1-2 картинки. Штук 10 таких надо. Оплата ВМЗБаннеры40 заявокЗакрыт15 лет назад
У кого есть какой опыт, пишите ссылки в приват. У кого будет подобное что мне нужно, закажу с доработкой. Предпочтение лицам с Украины.Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт15 лет назад