Вылечить два блога на WP от вирусов. Оплата только после выполненной работы.
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется сделать приложение для Android аналогичное этому https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dromru. Рассматриваю предложения с ценой и с оплатой за результат. т.е. по предоплате не работаю.Мобильные приложения7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Блог на WordPress. Залить на хостинг и настроить, установить виджеты. Блог не сложный. ТЗ нет. Оплата при выполнении. Обязательно указывайте цену и срок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужен интернет магазин электроники ... сложность примерно такая http://www.sotmarket.ru/ Адекватная цена. Дальнейшая поддержка.Интернет-магазины35 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен сайт почти аналог...http://bigpicture.ru/ Подробности при общении. Без предоплат. Предлагайте сразу приблизительную стоимость работы и срок.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется сделать приложение для IPad. Сроки: 1–2 месяца Поддержка 3GS — 5 iPhone.Мобильные приложения8 заявокЗакрыт12 лет назад