1007

Александр 1007

 
42 года
12 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Вылечить два блога на WP
WordPress
Очень понравилось работать с Александром. Отвечал на все вопросы, был всегда на связи. Всем рекомендую!
Павел знает своё дело! Без проблем все сделал. Я доволен ! Буду обращаться ещё!
Ответный отзыв
herurg
40 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$580
10 баллов
11 лет назад
Сделать фотосайт
Хороший заказчик. Чёткая задача, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству. Спасибо.
Спасибо Алексей за работу и понимание! Все точно и в срок! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв
qoqe
34 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$80
10 баллов
11 лет назад
Блог на WordPress.
WordPress
Отличный заказчик! Четкая формулировка задачи! Своевременная оплата (из-за комиссии оплатил даже чуть больше)! Приятно работать! Буду рад дальнейшему соотрудничеству!
Замечательный исполнитель. Легко и просто работать. Все сделал как надо. Обращусь ещё.
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