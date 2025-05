Adobe Photoshop

I have 10 years of working experience in photography, photo editing.

As a photographer, I know the process of creating images from scratch.

As a designer, I know how to improve the image after shooting and how to make it work for your purpose. As a freelancer, I provide photo processing services and background isolation.

All you need is a desire for collaboration and high-quality images.

https://vk.com/lookroom_donetsk

У меня 10-летний опыт работы в области фотографии, редактирования фотографий. Как фотограф, я знаю процесс создания изображений с нуля. Как дизайнер, я знаю, как улучшить изображение после съемки и заставить его работать в ваших целях. Как фрилансер, я предоставляю услуги по обработке фотографий и изоляции фона. Все, что вам нужно, это желание сотрудничества и качественные изображения.

e-mail: [email protected]

тел., viber, whatsapp: + 79788323017, +380713202686