"100% КПД" Студия графического дизайна, обеспечивающая оптимальное соотношение "цена-качество" и отличный сервис. Сфера деятельности дизайн-студии - графический дизайн, рекламная полиграфия, веб-дизайн. Студия специализируется на лучшем понимании потребностей технологичных компаний. Наши работы - от карманного календарика до сложнейшего годового отчета, от электронной презентации до веб-сайта. Среди клиентов – производители сложной техники и электроники, поставщики медицинского оборудования, крупные добывающие организации, IT-компании, продавцы высокотехнологичных товаров. Наши ценности - предсказуемость, ясность, дизайн как профессия.

Дизайн : Логотипы и фирменные стили Книги и журналы

Допечатная подготовка : Дизайн Верстка Сканирование Ретушь Обтравка Цветокоррекция

Дополнительные услуги : Брендинг, веб-дизайн

105264, г. Москва, Семеновский переулок 6, 5 этаж, офис 506

(495) 781-68-98, 724-96-49

факс (495) 781-68-98

[email protected]

http://www.100kpd.ru