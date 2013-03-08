101razrabotka

Необходимо разработать приложение для Android - клиент для системы постановки и контроля исполнения поручений. Есть система постановки и контроля исполнения поручений, предоставляющая Web-сервис. Надо для нее разработать приложение под планшет Android, которое будет взаимодействовать ...
- Мобильные приложения11 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен компонент (field control, тип поля) для карточки редактирования элемента списка SharePoint, который при вводе значения выполнял бы поиск по (заданному в настройках) списку-справочнику и динамически выводил в выпадающем окне варианты значений (типа ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Разыскиваем разработчика (C#) с команду, занимающуюся разработкой торговых роботов для фондового рынка (биржа РТС). Требования: знание C#, желание развиваться в направлении разработки торговых систем. С нас - дружная команда фанатов своего дела, рабочее место в ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Необходимо разработать дизайн приложения под Android/iOS. Суть приложения - клиентское ПО для ERP-системы корпоративного уровня.Дизайн мобильных приложений8 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести комплекс мероприятий по продвижению продукта (программное обеспечение): позиционирование, ценовая политика, разработка маркетинговых материалов, управление рекламой и продвижением в сети, маркетинговая активность нацеленная на повышение продаж.Управление проектами5 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть ERP-система, есть несколько записей вебинаров по функционированию данной системы. Надо сделать качественные видео-ролики для размещения на сайте.Видеомонтаж9 заявокЗакрыт12 лет назад