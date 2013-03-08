101razrabotka

Федоров 101razrabotka

 
45 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение для Android

    Необходимо разработать приложение для Android - клиент для системы постановки и контроля исполнения поручений. Есть система постановки и контроля исполнения поручений, предоставляющая Web-сервис. Надо для нее разработать приложение под планшет Android, которое будет взаимодействовать ...

    Android
    Мобильные приложения11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Компонент (field-control) для SharePoint

    Нужен компонент (field control, тип поля) для карточки редактирования элемента списка SharePoint, который при вводе значения выполнял бы поиск по (заданному в настройках) списку-справочнику и динамически выводил в выпадающем окне варианты значений (типа ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Ищется разработчик в команду (торговые роботы)

    Разыскиваем разработчика (C#) с команду, занимающуюся разработкой торговых роботов для фондового рынка (биржа РТС). Требования: знание C#, желание развиваться в направлении разработки торговых систем. С нас - дружная команда фанатов своего дела, рабочее место в ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Комплексный маркетинг продукта

    Необходимо провести комплекс мероприятий по продвижению продукта (программное обеспечение): позиционирование, ценовая политика, разработка маркетинговых материалов, управление рекламой и продвижением в сети, маркетинговая активность нацеленная на повышение продаж.

    Управление проектами5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад