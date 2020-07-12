102030456zZz

Тексты и Переводы Редактирование и Корректура Транскрибация

1. Семейное положение - не замужем

2. Иностранные языки: Английский (Pre-Intermediate), Украинский - свободно, Русский язык - свободно.

3. Владение компьютером: продвинутый пользователь.

4. Дополнительное образование: высшее образование в сфере финансов, курсы по программированию HTML CSS, курс по веб-дизайну.