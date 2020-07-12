102030456zZz

Виктория Вертела 102030456zZz102030456zZz
25 летРоссия/Санкт-Петербург
3 года на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Тексты и Переводы Редактирование и Корректура Транскрибация
1. Семейное положение - не замужем
2. Иностранные языки: Английский (Pre-Intermediate), Украинский - свободно, Русский язык - свободно.
3. Владение компьютером: продвинутый пользователь.
4. Дополнительное образование: высшее образование в сфере финансов, курсы по программированию HTML CSS, курс по веб-дизайну.
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