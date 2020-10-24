Яндекс Директ, РСЯ, Яндекс Аудитории (ретаргетинг, look-a-like, радиусы, полигоны), Смарт-баннеры, Гиперсегментация и подмена контента, Яндекс-Метрика.
Google Adwords, КМС (таргетинг по ключевым словам и местам размещения, темам, интересам и демографии; адаптивные и видео-объявления, реклама в YouTube, Gmail и мобильных приложениях), Call Only, Google Analytics, Google Tag Manager.
Парсинг через Key Collector. Настройка и аудит по чек-листам.
Настраиваю от души, на совесть, как для самой себя.
+7 929 887 91 08 (Связывайтесь по Whats App)
Сертификат Специалиста по Яндекс Директу с прокторингом (под видеонаблюдением) от Яндекса
Сертификат БМ Института "Яндекс Директ: Быстрый Старт".
Сертификат БМ Института "Реальный Директ 2.0".
Сертификат БМ Института 'Реальный Google Adwords'.
Портфолио
- Сертификат Яндекс Директа с прокторингом113 просмотров
- РСЯ для Новогоднего оформления коттеджей.66 просмотров
- Директ для Новогоднего оформления коттеджей.100 просмотров
- Яндекс Директ для интернет-магазина мебели BRW.96 просмотров
- Курс БМ Института "Реальный Google AdWords".93 просмотра
- Курс БМ Института "Реальный Яндекс Директ. 2.0".56 просмотров
- Курс БМ Института "Яндекс Директ: Быстрый старт".76 просмотров