Контекстная реклама: Яндекс Директ, РСЯ, Яндекс-Метрика, Яндекс Аудитории, Google Adwords, КМС, Google Analytics.

Яндекс Директ, РСЯ, Яндекс Аудитории (ретаргетинг, look-a-like, радиусы, полигоны), Смарт-баннеры, Гиперсегментация и подмена контента, Яндекс-Метрика.

Google Adwords, КМС (таргетинг по ключевым словам и местам размещения, темам, интересам и демографии; адаптивные и видео-объявления, реклама в YouTube, Gmail и мобильных приложениях), Call Only, Google Analytics, Google Tag Manager.

Парсинг через Key Collector. Настройка и аудит по чек-листам.

Настраиваю от души, на совесть, как для самой себя.

+7 929 887 91 08 (Связывайтесь по Whats App)

Сертификат Специалиста по Яндекс Директу с прокторингом (под видеонаблюдением) от Яндекса

Сертификат БМ Института "Яндекс Директ: Быстрый Старт".

Сертификат БМ Института "Реальный Директ 2.0".﻿

Сертификат БМ Института 'Реальный Google Adwords'.