Начинающий фрилансер без опыта, но с большим желанием трудиться.

Начинающий фрилансер без опыта, разве что общение в соцсетях. Хочу попробовать свои силы в написании статей на социальные темы: чувства, отношения, семья, воспитание детей, проблемы в отношениях и пути их решения, вера и религия. Очень заинтересована в написании коментов любых и везде, на любую тему, особенно кино. У меня получаются интересные, экспрессивнные, побуждающие к диалогу, а иногда даже к спору, коменты.