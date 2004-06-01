Образование: с 1995 г. по 2000 г. - Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники.
Факультет: электронные аппараты.
Специальность: конструирование и технология радиоэлектронных средств.
с 2000 г. по 2002 г. - Харьковский государственный экономический университет.
Факультет: Бухгалтерский учет и аудит.
Специальность: учет и аудит.
Опыт работы: c 02.2005 – по наст. время – Интелла
Специальность: инженер-конструктор
Основные обязанности:
• разработка новой и корректировка существующей конструкторской документации;
• деталировка;
• компоновка;
с 06.2004 г.– по 02.2005 – Укр. НТЦ ППИ.
Специальность: инженер-конструктор.
Основные обязанности:
• разработка новой и корректировка существующей конструкторской документации;
• деталировка;
• компоновка;
с 10.2000 г.– по 06.2003 - Харьковский государственный
приборостроительный завод им. Т.Г.Шевченко.
Специальность: инженер-конструктор III категории.
Основные обязанности:
• разработка конструкторской документации;
• деталировка;
• компоновка
Личная информация: Практически здоров, женат, дата рождения - 19.04.1978 г.
Дополнительная Опытный пользователь ПК (Windows’9X-2000, MS Office,
информация: Internet, 1С, AutoCad 10-2005, Solid Works 2003-2005, Inventor-9, Компас, 3ds Max-5.0, Spotlight Pro).