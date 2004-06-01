Образование: с 1995 г. по 2000 г. - Харьковский государственный технический университет радиоэлектроники.

Факультет: электронные аппараты.

Специальность: конструирование и технология радиоэлектронных средств.

с 2000 г. по 2002 г. - Харьковский государственный экономический университет.

Факультет: Бухгалтерский учет и аудит.

Специальность: учет и аудит.

Опыт работы: c 02.2005 – по наст. время – Интелла

Специальность: инженер-конструктор

Основные обязанности:

• разработка новой и корректировка существующей конструкторской документации;

• деталировка;

• компоновка;

с 06.2004 г.– по 02.2005 – Укр. НТЦ ППИ.

Специальность: инженер-конструктор.

Основные обязанности:

• разработка новой и корректировка существующей конструкторской документации;

• деталировка;

• компоновка;

с 10.2000 г.– по 06.2003 - Харьковский государственный

приборостроительный завод им. Т.Г.Шевченко.

Специальность: инженер-конструктор III категории.

Основные обязанности:

• разработка конструкторской документации;

• деталировка;

• компоновка

Личная информация: Практически здоров, женат, дата рождения - 19.04.1978 г.

Дополнительная Опытный пользователь ПК (Windows’9X-2000, MS Office,

информация: Internet, 1С, AutoCad 10-2005, Solid Works 2003-2005, Inventor-9, Компас, 3ds Max-5.0, Spotlight Pro).