Верстка сайтов, чистый, локаничный, кроссбраузерный. CSS3\HTML5, SCSS, JavaScript, jQuery БЭМ, GULP.

Цель - предоставить услуги достойного уровня!

Работая со мной вы экономите:

Экономьте деньги с качественной адаптивной версткой на основе дизайн-макетов для ПК - не нужно заказывать дополнительные дизайн-макеты.

Мы предоставляем гарантию на нашу верстку. Если обнаружатся ошибки после передачи верстки, мы бесплатно и оперативно их исправим в течение недели.

У нас также есть возможность оплаты в криптовалюте

Моя ответственность:

- Готов начать работу немедленно.

- Всегда довожу проект до успешного завершения.

- Соблюдаю установленные сроки.

- Предоставляю консультации по дизайн-макету.

- Не требую предварительной оплаты*.

- Всегда доступен для обсуждения и взаимодействия.

Моя сфера деятельности:

- Кроссбраузерная, валидная и адаптивная вёрстка с акцентом на чистом и понятном коде.

- Верстка на основе макетов из PSD, Figma, Zeplin.

- Создание адаптивных и отзывчивых (responsive) дизайнов, а также работы с резиновыми макетами.

- Применение CSS3 и JavaScript анимаций для улучшения интерактивности сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение и поддержка сайтов и интернет-магазинов.

- Мои технологические навыки включают в себя использование HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox и методологии БЭМ.

Контакты:

E-mail: [email protected]

Телеграм: @WhiTe506

Портфолио: https://white506.github.io/portfolioBAI/home.html