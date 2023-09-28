Цель - предоставить услуги достойного уровня!
Работая со мной вы экономите:
Экономьте деньги с качественной адаптивной версткой на основе дизайн-макетов для ПК - не нужно заказывать дополнительные дизайн-макеты.
Мы предоставляем гарантию на нашу верстку. Если обнаружатся ошибки после передачи верстки, мы бесплатно и оперативно их исправим в течение недели.
У нас также есть возможность оплаты в криптовалюте
Моя ответственность:
- Готов начать работу немедленно.
- Всегда довожу проект до успешного завершения.
- Соблюдаю установленные сроки.
- Предоставляю консультации по дизайн-макету.
- Не требую предварительной оплаты*.
- Всегда доступен для обсуждения и взаимодействия.
Моя сфера деятельности:
- Кроссбраузерная, валидная и адаптивная вёрстка с акцентом на чистом и понятном коде.
- Верстка на основе макетов из PSD, Figma, Zeplin.
- Создание адаптивных и отзывчивых (responsive) дизайнов, а также работы с резиновыми макетами.
- Применение CSS3 и JavaScript анимаций для улучшения интерактивности сайтов.
- Профессиональное обслуживание, наполнение и поддержка сайтов и интернет-магазинов.
- Мои технологические навыки включают в себя использование HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox и методологии БЭМ.
Контакты:
E-mail: [email protected]
Телеграм: @WhiTe506
Портфолио: https://white506.github.io/portfolioBAI/home.html
Портфолио
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