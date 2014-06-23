Контент менеджер.

Личные и профессиональные качества.

• Интернет-маркетинг, продвижение сайтов (SEO).Продвижение ресурса в сети.

• Базовые знания 1с : Огранизация импорта и экспорта каталога товаров между 1с и веб сайтом.

• Умение работать как самостоятельно так и в коллективе.

• Умение устанавливать приоритеты, планировать работу и выполнять задание в назначенный срок.