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Наталья Зуева 111111NZ

 
52 годаРоссия/Санкт-Петербург
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Контент менеджер.

Личные и профессиональные качества.

    • Базовые знания вебмастера: HTML, CSS, уметь работать в популярных движках (CMS), уметь обрабатывать и выкладывать на сайте графику, изображения, фотографии продукции.

    • Интернет-маркетинг, продвижение сайтов (SEO).Продвижение ресурса в сети.

    • Базовые знания 1с : Огранизация импорта и экспорта каталога товаров между 1с и веб сайтом.

    • Умение работать как самостоятельно так и в коллективе.

    • Умение устанавливать приоритеты, планировать работу и выполнять задание в назначенный срок.

HTMLCSS