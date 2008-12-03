Образование:
Высшее
Барнаульский Государственный Педагогический Университет
Факультет Иностранных Языков
Специальность: английский, немецкий языки
Направление: филология
Время обучения: 1993-1998г.
Алтайский Государственный Университет
Программа «Экономика и организация бизнеса»
Направление: «Маркетинг и менеджмент в современном бизнесе»
Время обучения: 2006-2007г.
Компания CBSD, г. Москва, 23-24 декабря 2007г.
Тренинг – «Навыки коммуникации»
Навыки:
Английский язык – свободное владение, немецкий, сербскохорватский языки - перевод со словарем (знание сербскохорватского языка приобретено в течение проживания в Хорватии, Сербии с 1986 по 1989 год)
ПК – Word, Excel, 1C 8, 1 С7 «Предприятие», Internet, Email
Техника ведения личных, телефонных переговоров и деловой переписки на русском, английском языках
Переводы технической, художественной литературы