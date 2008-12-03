Образование:

Высшее

Барнаульский Государственный Педагогический Университет

Факультет Иностранных Языков

Специальность: английский, немецкий языки

Направление: филология

Время обучения: 1993-1998г.

Алтайский Государственный Университет

Программа «Экономика и организация бизнеса»

Направление: «Маркетинг и менеджмент в современном бизнесе»

Время обучения: 2006-2007г.

Компания CBSD, г. Москва, 23-24 декабря 2007г.

Тренинг – «Навыки коммуникации»

Навыки:

Английский язык – свободное владение, немецкий, сербскохорватский языки - перевод со словарем (знание сербскохорватского языка приобретено в течение проживания в Хорватии, Сербии с 1986 по 1989 год)

ПК – Word, Excel, 1C 8, 1 С7 «Предприятие», Internet, Email

Техника ведения личных, телефонных переговоров и деловой переписки на русском, английском языках

Переводы технической, художественной литературы