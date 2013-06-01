Должность:
Специалист SMM, медиа-контент менеджер, интернет-маркетолог
Занятость: полная
График работы: удаленная работа
Станкевич Карина Францевна
Контактныйтелефон: +380939064391
E-mail: [email protected]
Образование:
2007-2012 Одесскаягосударственная академия строительства и архитектуры
Факультет: Институтинженерно экологических систем
Специализация: инженер потеплогазоснабжению и вентиляции
Опытработы:
01.06.2013 Фитнес клуб «ДНК»
-специалист SMM;
-персональный тренер тренажерного зала;
-инструктор групповых программ.
Навыки:
· продвижения в социальных сетях (Social MediaMarketing)
· активное использование соц. сетей (facebook, vk,instagram)
· копирайтинг/рерайтинг, умение находить крутой контенти его подавать.
· знания в области маркетинга, рекламыи психологии общения (особенно в сфере спорта)
· создание собственных баннеров для рекламы (идеи,акции, раскрутка социальных сетей)
· опытный пользователь Photoshop
Опыт2,5 года:
· - продвижения различных социальных сетей в сфере спорта;
· - преподавательскойдеятельности в сфере фитнеса, участник фитнес конвенций и семинаров.