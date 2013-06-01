11121988

Карина Станкевич 11121988

 
33 годаУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
8 лет назад
Специалист SMM, медиа-контент менеджер, интернет-маркетолог

Должность:

Специалист SMM, медиа-контент менеджер, интернет-маркетолог

Занятость: полная

График работы: удаленная работа

 

Станкевич Карина Францевна

 

Контактныйтелефон: +380939064391

E-mail: [email protected]

 

Образование:

2007-2012 Одесскаягосударственная академия строительства и архитектуры

Факультет: Институтинженерно экологических систем

Специализация: инженер потеплогазоснабжению и вентиляции

Опытработы:

01.06.2013 Фитнес клуб «ДНК»

-специалист SMM;

-персональный тренер тренажерного зала;

-инструктор групповых программ.

Навыки:

·        продвижения в социальных сетях (Social MediaMarketing)

·        активное использование соц. сетей (facebook, vk,instagram)

·        копирайтинг/рерайтинг, умение находить крутой контенти его подавать.

·        знания в области маркетинга, рекламыи психологии общения (особенно в сфере спорта)

·        создание собственных баннеров для рекламы (идеи,акции, раскрутка социальных сетей)

·        опытный пользователь Photoshop

Опыт2,5 года:

·        - продвижения различных социальных сетей в сфере спорта;

·         - преподавательскойдеятельности в сфере фитнеса, участник фитнес конвенций и семинаров.

 

Photoshop