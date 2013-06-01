Специалист SMM, медиа-контент менеджер, интернет-маркетолог

Должность:

Специалист SMM, медиа-контент менеджер, интернет-маркетолог

Занятость: полная

График работы: удаленная работа

Станкевич Карина Францевна

Контактныйтелефон: +380939064391

E-mail: [email protected]

Образование:

2007-2012 Одесскаягосударственная академия строительства и архитектуры

Факультет: Институтинженерно экологических систем

Специализация: инженер потеплогазоснабжению и вентиляции

Опытработы:

01.06.2013 Фитнес клуб «ДНК»

-специалист SMM;

-персональный тренер тренажерного зала;

-инструктор групповых программ.

Навыки:

· продвижения в социальных сетях (Social MediaMarketing)

· активное использование соц. сетей (facebook, vk,instagram)

· копирайтинг/рерайтинг, умение находить крутой контенти его подавать.

· знания в области маркетинга, рекламыи психологии общения (особенно в сфере спорта)

· создание собственных баннеров для рекламы (идеи,акции, раскрутка социальных сетей)

· опытный пользователь Photoshop

Опыт2,5 года:

· - продвижения различных социальных сетей в сфере спорта;

· - преподавательскойдеятельности в сфере фитнеса, участник фитнес конвенций и семинаров.