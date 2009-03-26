Образование:
Сентябрь 2002 - Июль2007 Университет экономики и права "КРОК" (Киев, Украина),
факультет международных отношений,
присвоена квалификация "Информационный аналитик-международник" (красный диплом)
Профессиональные навыки:
Стандартный набор Windows (Word, Excel, Access, PowerPoint и др.), работа с Internet; Mac Os (изучаю).
Написание заметок, статей, аналитических материалов
Опыт работы:
2008 ЗАО "Петербургский транзит" (Санкт-Петербург)- аналитик, специалист по мониторингу СМИ (составление ежедневных медиа-обзоров)
2007 Национальный институт проблем международной безопасности (Киев, Украина) - ассистент аналитика по вопросам информационной безопасности;
2007 Интернет издание "Вектор" (дайджест для руководителей) - журналист (написание аналитических статей);
2006 Интернет-проект "News-on" - журналист (написание новостных заметок);
2005 УНИАН (агентство новостей, Украина) - корреспондент (присутствие на пресс-конференциях, написание заметок)
Знание языков:
Русский - родной
Украинский
Английский (Intermediate)