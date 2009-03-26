1127

Катя 1127

 
125 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
16 лет назад
Контент-менеджер, журналист

Образование:

Сентябрь 2002 - Июль2007 Университет экономики и права "КРОК" (Киев, Украина),

факультет международных отношений,

присвоена квалификация "Информационный аналитик-международник" (красный диплом)

Профессиональные навыки:

Стандартный набор Windows (Word, Excel, Access, PowerPoint и др.), работа с Internet; Mac Os (изучаю).

Написание заметок, статей, аналитических материалов

Опыт работы:

2008 ЗАО "Петербургский транзит" (Санкт-Петербург)- аналитик, специалист по мониторингу СМИ (составление ежедневных медиа-обзоров)

2007 Национальный институт проблем международной безопасности (Киев, Украина) - ассистент аналитика по вопросам информационной безопасности;

2007 Интернет издание "Вектор" (дайджест для руководителей) - журналист (написание аналитических статей);

2006 Интернет-проект "News-on" - журналист (написание новостных заметок);

2005 УНИАН (агентство новостей, Украина) - корреспондент (присутствие на пресс-конференциях, написание заметок)

Знание языков:

Русский - родной

Украинский

Английский (Intermediate)