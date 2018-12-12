1128anastasia

Я создаю уникальный дизайн, который будет работать на ВАС

Привет

Я создам концепцию дизайна, которая идеально сочетается с вашими услугами.

Портфолио моих работ:

behance.net/1128anasta2584

Что вы получите:

2-3 концепции дизайна

Профессиональные и уникальные концепции

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ формат JPG и PNG.

AI (исходный файл), PSD (файл Photoshop) и высококачественный PDF

Почему выбирают меня?

Время отклика менее 1 часа

Чистый высококачественный ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН

100% удовлетворенность клиентов

Дружеское общение

Полное Авторское право

Полностью редактируемые файлы, где цвета и текст могут быть обновлены.

Неограниченные ревизии

ПРИМЕЧАНИЕ. Неограниченная редакция НЕ означает неограниченные концепции логотипа! Я предоставляю дизайн

на основе ваших конкретных требований. Если вы хотите изменить всю концепцию логотипа после доставки, я прошу вас заказать дополнительный логотип, так как он является СВЕЖИМ ДИЗАЙНОМ.