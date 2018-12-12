1128anastasia

Анастасия Войтко 1128anastasia1128anastasia
Привет
Я создам концепцию дизайна, которая идеально сочетается с вашими услугами.
Портфолио моих работ:
Что вы получите:
2-3 концепции дизайна
Профессиональные и уникальные концепции
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ формат JPG и PNG.
AI (исходный файл), PSD (файл Photoshop) и высококачественный PDF
Почему выбирают меня?
Время отклика менее 1 часа
Чистый высококачественный ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИЗАЙН
100% удовлетворенность клиентов
Дружеское общение
Полное Авторское право
Полностью редактируемые файлы, где цвета и текст могут быть обновлены.
Неограниченные ревизии
ПРИМЕЧАНИЕ. Неограниченная редакция НЕ означает неограниченные концепции логотипа! Я предоставляю дизайн
на основе ваших конкретных требований. Если вы хотите изменить всю концепцию логотипа после доставки, я прошу вас заказать дополнительный логотип, так как он является СВЕЖИМ ДИЗАЙНОМ.