121212eder

Копирайтер/переводчик

Студентка филологического университета имени Петра Могилы. Знания английского В2 , а также немецкий А2. Украинский язык - родной, русский второй. Общие черты: пунктуальность, ответственность, креативное мышление.

Копирайтинг - это весьма широкое понятие , поэтому здесь нужно знать и грамотно оценивать тему и что могло бы там быть. Именно этому в универе это изучается. Что ж написание текстов, статей, поста- есть моя основная деятельность. Так же имею непосредственный опыт с переводами с английского. Ищу подработку , буду рада Вам помочь