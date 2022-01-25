121212ifirika

Добрый день, меня зовут Юля - я СММ-специалист.Занимаюсь полным ведением профиля в инстаграм: оформление, упаковка, продвижениеЧтобы вы лучше поняли, какой я специалист, я совершенно бесплатно проведу аудит вашего профиляПочему нужно выбрать меня?▫️В каждую свою работу я погружаюсь с головой. Зачастую выполняю объём заданий больше, чем необходимо.▫️Я постоянно с вами на связи, если вам вдруг срочно понадобиться что-то выложить, то мы это сделаем оперативно и мобильно.⠀▫️Я коммуникабельный и дружелюбный человек.▫️Ответственно подхожу к работе. Ни один мой проект ещё не обошёлся с просрочкой дедлайна.⬇️ Мое портфолио https://instagram.com/juliiasmm?utm_medium=copy_link