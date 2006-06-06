Здравствуйте.
Меня зовут Михаил .Менеджер WB,Ozon,ЯМ.
Опыт работы составляет 2 месяцев.
??Беру на себя ответственность за:
??Регистрация и настройка личного кабинета
??Создание карточки товаров (Инфографика , описание,заполнение характеристики ).
??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д.
??Аудит ваших карточки
?? Ведение кабинета
?? отслеживание остатков
?? анализ конкурентов
?? разовые услуги
?? Создание карточки с 0
?? Инфографика
??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д.
Буду рад вам помочь вашего бизнеса !
Я против войны в Украине!