Здравствуйте. Меня зовут Михаил .Менеджер WB,Ozon,ЯМ. Опыт работы составляет 2 месяцев. ??Беру на себя ответственность за: ??Регистрация и настройка личного кабинета ??Создание карточки товаров (Инфографика , описание,заполнение характеристики ). ??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д. ??Аудит ваших карточки ?? Ведение кабинета ?? отслеживание остатков ?? анализ конкурентов ?? разовые услуги ?? Создание карточки с 0 ?? Инфографика ??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д. Буду рад вам помочь вашего бизнеса !

Я против войны в Украине !