12238

Миша 12238

 
17 летБеларусь/Витебск
10 месяцев на фриланс-бирже
Был
10 месяцев назад

Здравствуйте.

Меня зовут Михаил .Менеджер WB,Ozon,ЯМ.

Опыт работы составляет 2 месяцев.

??Беру на себя ответственность за:

??Регистрация и настройка личного кабинета

??Создание карточки товаров (Инфографика , описание,заполнение характеристики ).

??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д.

??Аудит ваших карточки

?? Ведение кабинета

?? отслеживание остатков

?? анализ конкурентов

?? разовые услуги

?? Создание карточки с 0

?? Инфографика

??SEO ,сбор семантическое ядра и т.д.

Буду рад вам помочь вашего бизнеса !