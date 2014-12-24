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Лариса 12345678909

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
ищу работу удаленную на дому не более 4 часов в день

Плеханова Лариса Ивановна Менеджер, оператор call центра 37 лет

Не замужем, сын

[email protected] Опыт работы Март 2014 – наст. время

Консалдингова компания БИЗКОН консалт

Менеджер по продажам

  • общение с постояннымиклиентами
  • поиск новыхклиентов
  • сопровождение продаж
  • Июнь 2002 – март 2014

    Пенсионный фонд РФ

    специалист-эксперт финансово экономической группы

  • работа спервичными документами
  • ведение программы1с
  • зарплата и кадры
  • отчеты по фондам
  • работа споставщиками
  • акты сверкиПричина смены работы: инвалидностьОбразование08.1984 – 12.21999 гг.Саратовский СГАУ им. Вавилова.Факультет экономическийСпециальность «Экономисторганизатор производства». Дополнительноеобразование03.2014Тренинг «Эффективныепереговоры». Тренер: Сереброва Ольга Петровна. Профессиональные навыкии уменияWindows, MS Office, Internet: опытный пользователь.Опыт продаж, . Знаниепрограммы 1С: зарплата и кадры  Дополнительные сведения

Хорошая грамотная речь, уравновешенная, исполнительная, добросовестная,ищу работу на дому постоянная хорошая связь в интернете