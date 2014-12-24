12345678909

ищу работу удаленную на дому не более 4 часов в день

Плеханова Лариса Ивановна Менеджер, оператор call центра 37 лет

Не замужем, сын

[email protected] Опыт работы Март 2014 – наст. время

Консалдингова компания БИЗКОН консалт

Менеджер по продажам

общение с постояннымиклиентами

поиск новыхклиентов

сопровождение продаж

Июнь 2002 – март 2014 Пенсионный фонд РФ специалист-эксперт финансово экономической группы

работа спервичными документами

ведение программы1с

зарплата и кадры

отчеты по фондам

работа споставщиками

акты сверкиПричина смены работы: инвалидностьОбразование08.1984 – 12.21999 гг.Саратовский СГАУ им. Вавилова.Факультет экономическийСпециальность «Экономисторганизатор производства». Дополнительноеобразование03.2014Тренинг «Эффективныепереговоры». Тренер: Сереброва Ольга Петровна. Профессиональные навыкии уменияWindows, MS Office, Internet: опытный пользователь.Опыт продаж, . Знаниепрограммы 1С: зарплата и кадры Дополнительные сведения

Хорошая грамотная речь, уравновешенная, исполнительная, добросовестная,ищу работу на дому постоянная хорошая связь в интернете