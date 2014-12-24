12345678909

ищу работу удаленную на дому не более 4 часов в день
Плеханова Лариса Ивановна Менеджер, оператор call центра 37 лет
Не замужем, сын
[email protected] Опыт работы Март 2014 – наст. время
Консалдингова компания БИЗКОН консалт
Менеджер по продажам
- общение с постояннымиклиентами
- поиск новыхклиентов
- сопровождение продаж
- Июнь 2002 – март 2014
Пенсионный фонд РФ
специалист-эксперт финансово экономической группы
- работа спервичными документами
- ведение программы1с
- зарплата и кадры
- отчеты по фондам
- работа споставщиками
- акты сверкиПричина смены работы: инвалидностьОбразование08.1984 – 12.21999 гг.Саратовский СГАУ им. Вавилова.Факультет экономическийСпециальность «Экономисторганизатор производства». Дополнительноеобразование03.2014Тренинг «Эффективныепереговоры». Тренер: Сереброва Ольга Петровна. Профессиональные навыкии уменияWindows, MS Office, Internet: опытный пользователь.Опыт продаж, . Знаниепрограммы 1С: зарплата и кадры Дополнительные сведения
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