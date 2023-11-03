Возьмусь за любую роботу.Обещаю ответственно и в срок выполнять.

Меня зовут Оля,мне 33 года Я очень ответственная, сделаю все задания в срок.Буду выполнять все задания качественно и быстро.Наполнение информации на сайт,перевод текстов,просмотр сайтов,рекламы,видео,робота с сайтами,чатами,возьму любую роботу,обещаю всё выполнять честно и в срок.Я с Украины, Полтавская область,могу работать по 5 часов в любое время суток .Есть вайбер, телеграмм,вацап, Фейсбук и Инстаграм.По любым вопросам можно обращаться туда,на все вопросы отвечу.