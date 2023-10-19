12345678valeryia

Таргетолог | Маркетолог inst/fb
Приветствую😊Меня зовут Валерия, я сертифицированный специалист
С помощью таргета вы сможете:
• точечно обращаться к аудитории
• привлекать новых клиентов/подписчиков
• увеличить продажи
• масштабироваться
• укрепить узнаваемость бренда и повысить его видимость на рынке
У меня есть 3 услуги:
• тестовый период 14 дней (отлично подходит для знакомства со мной как со специалистом)
• месячное ведение (возможность масштабироваться)
• консультация (в нее входит индивидуальный, конкретный план действий для вашего продвижения)
Вас интересует продвижение вашего бизнеса, тогда пишите в директ⬇️
@valeria.grinyak
http://t.me/Valeryia_Hryniak
Я против войны в Украине!