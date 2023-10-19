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Валерия 12345678valeryia

 
24 года
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Таргетолог | Маркетолог inst/fb

Приветствую😊Меня зовут Валерия, я сертифицированный специалист

С помощью таргета вы сможете:

• точечно обращаться к аудитории
• привлекать новых клиентов/подписчиков
• увеличить продажи
• масштабироваться
• укрепить узнаваемость бренда и повысить его видимость на рынке

У меня есть 3 услуги:

• тестовый период 14 дней (отлично подходит для знакомства со мной как со специалистом)

• месячное ведение (возможность масштабироваться)

• консультация (в нее входит индивидуальный, конкретный план действий для вашего продвижения)


Вас интересует продвижение вашего бизнеса, тогда пишите в директ⬇️

@valeria.grinyak

http://t.me/Valeryia_Hryniak