12345678valeryia

Таргетолог | Маркетолог inst/fb

Приветствую😊Меня зовут Валерия, я сертифицированный специалист

С помощью таргета вы сможете:



• точечно обращаться к аудитории

• привлекать новых клиентов/подписчиков

• увеличить продажи

• масштабироваться

• укрепить узнаваемость бренда и повысить его видимость на рынке

У меня есть 3 услуги:

• тестовый период 14 дней (отлично подходит для знакомства со мной как со специалистом)

• месячное ведение (возможность масштабироваться)

• консультация (в нее входит индивидуальный, конкретный план действий для вашего продвижения)



Вас интересует продвижение вашего бизнеса, тогда пишите в директ⬇️

@valeria.grinyak

http://t.me/Valeryia_Hryniak