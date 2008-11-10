Инвалид 3 группы по «опорно-двигательному аппарату» (но речь, интеллект, руки работают хорошо) ищет работу специалистом по маркетингу и рекламе, поддержке сайта компании, удаленному (через «админку») наполнению сайта описанием товаров, фотографиями товаров, созданию текстов и макетов рекламных материалов в специализированные СМИ, Рассылка коммерческих предложений, телефонные переговоры, оформление заявок, тендерной документации, работа на площадках торговых сделок, системах информации и торгов «Слант», «Тендер», «Инмарсис», торгово-закупочных разделах сайтов предприятий;

E-mail: [email protected]

Контактный телефон: 8 908 3236223

Образование, квалификация

 Высшее экономическое образование: Квалификация: экономист. МИИ г. Москва, Диплом

 2003 г. - повышение квалификации (от предприятия) по курсу: «Менеджмент и маркетинг., г.Москва, Свидетельство

 2005г. – курс повышения квалификации (от предприятия) на базе требований стандартов ISO 9001-2000, API Q1.Сертификат

 2005г.– курс обучения (от предприятия без выдачи свидетельства) «Маркетинг и реклама», г.Екатеринбург, Консалтинговая фирма «Активные формы»

 2005г. – курс обучения (от предприятия без выдачи свидетельства) «Стратегическое планирование. Разработка стратегии компании», г. Москва

 2006г. – курс обучения (от предприятия без выдачи свидетельства) «Выставки, презентации, реклама», г. Екатеринбург

 2007г.– трехмесячный финансово-экономический курс повышения квалификации. Свидетельство

Опыт работы

специалист по маркетингу и рекламе, экономист , контент-менеджер

Опыт работы в отделе маркетинга (в разные периоды времени проходил следующие направления работ):

1) Формирование баз данных потребителей: новых и расширение имеющихся баз данных, в том числе потенциальных клиентов по видам продукции для увеличения объема продаж;

2) Преддоговорная информационно-аналитическая работа: Поиск новых заказчиков через специализированные журналы и СМИ, информационные базы данных, тендерные площадки в Интернет, по наработанным деловым контактам, по другим источникам. Рассылка коммерческих предложений, телефонные переговоры, оформление заявок, тендерной документации, работа на площадках торговых сделок, системах информации и торгов «Слант», «Тендер», «Инмарсис», торгово-закупочных разделах сайтов предприятий;

3) Реклама и выставки. Согласование и заключение договоров по рекламе, выставкам. Разработка бренда, каталога продукции, листовок для выставок, текстов и макетов рекламных материалов в специализированные СМИ, видеоролика для клиентов на DVD. Обеспечение выставочных экспонатов, постеров, видео-аудиоматериалов, раздаточных материалов для выставочной комнаты предприятия и специализированных выставок;

4) Бизнес-разведка. Сбор и анализ информации по конкурентам (аналитика по ценам, условиям поставок, объемам производства, технологиям, качеству продукции, финансовым показателям);

5) Анализ внутренней среды: финансового состояния предприятия, динамики продаж. Ежемесячное составление сводного анализа итогов работы по конечным показателям с выводами, направлениями маркетинговой политики (по данным бухгалтерии, договорного отдела, отдела сбыта, финансового и других отделов) со сравнительными таблицами, графиками, диаграммами;

6) Оценка и анализ внешней среды: SWOT-анализ, оценка емкости рынка, сегментация рынка, прогнозирование объемов сбыта, анализ продвижения товаров: формирование отчетности;

7) Работа: в составе технико-экономического совета предприятия по разработке новых видов продукции; с финансовой службой по срокам закрытия дебиторской задолженности; с отделом продаж по формированию бизнес-плана, выставкам, заявкам; с другими службами предприятия;

8) Разработка и поддержка Internet сайта

А) Информационно-рекламный блок:

- наполнение сайта общим описанием товаров, техническими характеристиками + картинками этих товаров,

- проведение online-опросов посетителей сайта в целях выявления спроса на определенный товар, предпочтений и сбора предложений,

- размещение полезных ссылок на сайты партнеров, поставщиков и потребителей,

- поддержка online-форума (или чата) с регистрацией путем ввода логина и пароля для обмена мнениями и предложениями,

- полезная нецелевая информация для посетителей сайта для повышения рейтинга и повторной посещаемости сайта среди подписчиков и прочей аудитории сайта (например, ежедневный прогноз погоды в городе, справка о курсе валют, календарь, основные новости, рекламная информация)

Б) Search Engine Optimization ("Раскрутка сайта"), прогон по каталогам ссылок, специализированным сайтам, системам торгов и тендерных предложений, регистрация сайта на форумах и досках объявлений, в поисковых системах в целях поиска по названию, ключевым словам и реквизитам.

В) Поддержка рейтинга, статистика и учет посетителей и подписчиков сайта в рекламных целях рассылки информации, в целях обратной связи с посетителями сайта для направления коммерческих предложений.

9) Удаленная техническая поддержка хостинг-провайдера

• Ответы по общим вопросам на звонки пользователей по телефону, основная техподдержка по электронной почте;

• Регистрация новых и продление регистрации действующих доменов;

• Открытие услуг хостинга, заведение нового аккаунта на сервере, регистрация нового домена у регистратора доменных имён, отправка письма пользователю об открытии услуг с указанием реквизитов доступа, общих настроек и сроков действия оплаченных услуг + проведение оплаты в биллинге;

• Отслеживание сроков окончания оплаченных и просроченных услуг + рассылка напоминаний пользователям об окончании оплаченного периода, блокировка просроченных услуг, с высылкой уведомления;

• Ответы по почте на вопросы пользователей, если у них возникли какие-то сложности. Переписка через "тикет-систему". Предоставление пользователю специального web-интерфейса, где он может отслеживать текущее состояние решения своей проблемы, другую информацию.

Самостоятельно установливаю и настраиваю почтовый клиент, обычно этого уровня вполне достаточно, т.е. не потребуется знание php или какие-то навыки администрирования серверов, 90% вопросов достаточно известные и подпадают под определённые шаблоны, 10% в зависимости от ситуации, или при возникновении сложных вопросов обращаюсь соответственно к админу или Php-программисту. Самостоятельное ресселерство не практикую.

10) обеспечение финансово-хозяйственного документооборота отдела маркетинга (договора, др.);

11) Сканирование фотографий и слайдов + сканирование и распознавание текста

12) Обработка фотографий в Фотошопе на другой шаблон

Другие навыки :

- Опытный пользователь ПК, свободно работаю в сети Интернет; программах: Photoshop, MS Word, Excel, специализированные программы поиска, сбора и анализа информации: «Lexis-Nexis», «Интегрум», другие базы данных в Internet для работ и исследований по маркетингу.

- Опыт работы экономистом: бюджет, фондообразование, расчетные, аналитические работы.

Личные качества: Ответственность, внимательность, инициативность, коммуникабельность, легкая обучаемость, нацеленность на результат, умение работать самостоятельно и в команде.

Имею необходимые знания и навыки ведения бизнес-переговоров, делового общения.