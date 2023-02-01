Пишу стихи, слова на песни

Я занимаюсь написанием стихов и песен.Все строчки обтеденю в прекрасное мгновенье, которое порадует юбиляра.Если у Вас свадьба, то для жениха и невесты могу сочинить стихи-обращения к второй половинке , в которых вы высскажете о своей любви к нему.Так же пишу стихи -признания.На кануне Дня святого Валентина, порадуйте свою половинку оригинальным подарком, строчками о любви.Могу писать еще многое, но думаю остановлюсь на том что, что бы Вы у меня не заказали, Вас точно порадуют, и Вы останетесь довольны.Берусь за любой заказ, и знаю что мне все под силу.Пишу, творю уже более 15 лет.