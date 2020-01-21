Работаю с удовольствием. Копирайт 70р/1000 збп. Рерайт 40р/1000 збп. Информ.статья по согласованию.

Ученик школы Профи Интернет, специальность копирайтер (ОГРН 1187746673520).

Образование основное: психология (гос.университет, диплом с отличием).

Интересы: транспортная логистика, социология, политология, психология, ножи (EDC, рабочие), вязание (спицами и крючком, есть авторские модели), художественная вышивка (авторские модели), морские свинки, аквариумистика, самоцветы, финансовая грамотность.

Любимые писатели: А. Иванов, Д. Хармс, А. Блок, А.С. Пушкин.

Есть художественные тексты: рассказы в стиле Д.Хармса, роман в стиле М. Булгакова.