Зарубин Евгений Алексеевич, 02.08.1983г.р., Украина

Город: Луганск

Возраст: 30 лет

Пол: мужчина

График работы: частичная, полная занятость, в офисе или удаленно.

Образование: высшее, Восточно-украинский национальный университет им. Даля, магистр по специальности «Гибкие компьютерные системы и робототехника»

Основной текст вакансии: web-программист

Семейное положение: женат

Дети: сын, 2012 г.р.

Цель: получение перспективной, творческой работы с целью реализации приобретенного опыта, знаний и дальнейшего совершенствования.

Трудовой стаж: 2001- 2002г. – оператор компьютерных систем ЧШ «Альтаир», 2002-2008 г.- генеральный директор интернет-клуба «Кентавр», 2008-2012 г - зам. директора по международному маркетингу МЧП «Марко» .

Знания и умения: PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, Ajax, навыки использования XML, опыт работы с языками (C++,Java,Python,Ruby и др.)

Знание языков:

Английский - чтение и понимание технических текстов.

Украинский – родной

Русский – свободный

Личные качества:

Коммуникабельность, способность сосредоточиться на выполнении большого объема работ, вести переговоры и убеждать людей.

Аналитическое мышление, способность последовательно и логично выражать свои мысли.

Умею работать в команде.

Легко обучаюсь и самостоятельно овладеваю новыми знаниями.

Обладаю чувством юмора.

Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным.

Увлечения:

Компьютерные технологии, шахматы, тяжёлая атлетика, ходьба на лыжах, автолюбитель.

Дополнительная информация:

Ремонт и обслуживание орг. техники, компьютеров.

Опыт работы с базами данных.

Собственное офисное помещение с наличием выделенного Интернет-канала, настроенной программой Skype, оргтехникой и компьютерами.

Водительские права, категория «В», личный автомобиль.

Мой последний сайт: http://www.webmodern.com.ua/

Контактный телефон: +080505412173

Контактная информация: Евгений

E-Mail: [email protected]