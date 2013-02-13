Зарубин Евгений Алексеевич, 02.08.1983г.р., Украина
Город: Луганск
Возраст: 30 лет
Пол: мужчина
График работы: частичная, полная занятость, в офисе или удаленно.
Образование: высшее, Восточно-украинский национальный университет им. Даля, магистр по специальности «Гибкие компьютерные системы и робототехника»
Основной текст вакансии: web-программист
Семейное положение: женат
Дети: сын, 2012 г.р.
Цель: получение перспективной, творческой работы с целью реализации приобретенного опыта, знаний и дальнейшего совершенствования.
Трудовой стаж: 2001- 2002г. – оператор компьютерных систем ЧШ «Альтаир», 2002-2008 г.- генеральный директор интернет-клуба «Кентавр», 2008-2012 г - зам. директора по международному маркетингу МЧП «Марко» .
Знания и умения: PHP, MySQL, HTML, CSS, Javascript, Ajax, навыки использования XML, опыт работы с языками (C++,Java,Python,Ruby и др.)
Знание языков:
Английский - чтение и понимание технических текстов.
Украинский – родной
Русский – свободный
Личные качества:
Коммуникабельность, способность сосредоточиться на выполнении большого объема работ, вести переговоры и убеждать людей.
Аналитическое мышление, способность последовательно и логично выражать свои мысли.
Умею работать в команде.
Легко обучаюсь и самостоятельно овладеваю новыми знаниями.
Обладаю чувством юмора.
Желание перенимать опыт коллег и делиться собственным.
Увлечения:
Компьютерные технологии, шахматы, тяжёлая атлетика, ходьба на лыжах, автолюбитель.
Дополнительная информация:
Ремонт и обслуживание орг. техники, компьютеров.
Опыт работы с базами данных.
Собственное офисное помещение с наличием выделенного Интернет-канала, настроенной программой Skype, оргтехникой и компьютерами.
Водительские права, категория «В», личный автомобиль.
Мой последний сайт: http://www.webmodern.com.ua/
Контактный телефон: +080505412173
Контактная информация: Евгений
E-Mail: [email protected]