123Salim96

Антон Карлов 123Salim96123Salim96
27 летРоссия/Санкт-Петербург
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
я живу в очень замечательной стране
Об этом кварке
Сверстаю сайт по любому макету под все популярные устройства и браузеры. Все мои работы Вы можете увидеть в портфолио на странице профиля. Мои навики:
HTML5
CSS3
JavaScript
jQuery
Фотошоп
Эскиз
Фигма
Отзывчивый дизайн
Работаю максимально качественно, так как работаю на репутацию и отзывы.
Всегда учту Ваши интересы и пожелания, и сделаю все быстро.
Необходимо заказать:
Во избежание недопониманий перед оформлением ворка рекомендую уточнить все детали лично.
Для начала сотрудничества мне будет нужен макет в любом формиате.
Подробное описание нюансов и пожеланий (если есть).
При необходимости что- то добавить на сайт (картинки, текст, и т. Д) прикрепите, поялуйста, необходимые файлы.
Я против войны в Украине!