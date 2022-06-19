123Salim96

я живу в очень замечательной стране

Об этом кварке

Сверстаю сайт по любому макету под все популярные устройства и браузеры. Все мои работы Вы можете увидеть в портфолио на странице профиля. Мои навики:

HTML5

CSS3

JavaScript

jQuery

Фотошоп

Эскиз

Фигма

Отзывчивый дизайн

Работаю максимально качественно, так как работаю на репутацию и отзывы.

Всегда учту Ваши интересы и пожелания, и сделаю все быстро.

Необходимо заказать:

Во избежание недопониманий перед оформлением ворка рекомендую уточнить все детали лично.

Для начала сотрудничества мне будет нужен макет в любом формиате.

Подробное описание нюансов и пожеланий (если есть).

При необходимости что- то добавить на сайт (картинки, текст, и т. Д) прикрепите, поялуйста, необходимые файлы.