Перевод Русский - Английский - Французский

Языки :

Русский : роднойАнглийский: свободно, бизнес английский, Business English Certificate (BEC) Higher - grade AФранцузский: свободно, Certificates DELF B2 и DFP Affaires B2

ПК:MS Office, PowerPoint, Word, Excel, Photoshop, Outlook

Образование 2015 - диплом магистратуры Master (второй год) правового факультета Университета Поля Сезанна Экс-Марсель, Франция2014 - диплом магистратуры Master (первый год) правового факультета Французского Университетского Колледжа при МГУ им. М.В. Ломоносова (франкоязычное отделение), г. Москва2014 - диплом специалиста (экономист со знанием иностранного языка по специальности мировая экономика), ВАВТ (Всероссийская Академия Внешней Торговли при Минэкономразвития РФ), г. Москва