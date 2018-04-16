123gen08

Геннадий Тамп 123gen08

 
62 годаРоссия/Омск
8 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
3d моделирование для ЧПУ.

Разработка элементов ландшафтного дизайна(брусчатка,тротуарная плитка и др.), архитектурных элементов, интерьерного декора, 3д панелей, элементов чугунного литья, .......

Опыт работы по 3d моделированию 7 лет.

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Ландшафтный дизайн
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$10/час
от $100от 1 дня
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