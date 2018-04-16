3d моделирование для ЧПУ.
Разработка элементов ландшафтного дизайна(брусчатка,тротуарная плитка и др.), архитектурных элементов, интерьерного декора, 3д панелей, элементов чугунного литья, .......
Опыт работы по 3d моделированию 7 лет.
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Портфолио
- ДЛЯ КОФЕ163 просмотра
- Валенок170 просмотров
- Часовня Чудотворца Николая (для 3д принтера)319 просмотров
- Ваза ( для ЧПУ) Изменено, "Майя".214 просмотров
- Табурет (для ЧПУ)570 просмотров
- Штурвал (для ЧПУ)266 просмотров
- Для светодиодного светильника (чпу)194 просмотра
- Цветочная тема178 просмотров
- Лампа настольная187 просмотров
- 3d панель - МОДЕЛЬ для ЧПУ255 просмотров
- Журнальный246 просмотров
- 3д модель "ПОСТАМЕ́НТ"235 просмотров
Ландшафтный дизайн
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