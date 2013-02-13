123kseniya

Переводчик/редактор (английский-русский).

Опыт работы по корректированию и редактированию текстов 1 год: работа с академической литературой на английском языке, редактирование курсовых и дипломных работ на английском языке по различным направлениям (маркетинг, экономика, менеджмент, электронная коммерция и другие бизнес - направления)

Образование:

King's College London, International Management - Королевский Колледж, специальность - менеджмент, г. Лондон

Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова, экономика и английский язык, г. Москва

Дополнительная информация:

Иностранные языки: русский - родной, английский - свободный, итальянский - средний, немецкий - базовый

ПК – уверенный пользователь (Word‚ Excel‚ Outlook )

Личные качества: ответственность, грамотность, аккуратность, готовность к монотонной работе.