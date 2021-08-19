12bunnyann

Визуал-мейкер

Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я занимаю визуалом в Инстаграм уже 2 года. За это время мне удалось увеличить продажи бренда нижнего белья Belle You1! в 2 раза.

Что я умею: создавать ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ленту, которая может состоять из коллажей, стоковых фотографий, ваших фотографий. Также я занимаюсь созданием анимации, которую можно выставить, как таргетированную рекламу, так и в профиль.

Почему Вы должны обратиться ко мне?

1. Я сообразительна.

2. Я - интузиаст своего дела.

3. Я - эксперт в своей области.

Мою работу и деятельность Вы можете посмотреть в Инстаграм ДИЗАЙН | АНИМАЦИЯ | ВИЗУАЛ (@volkanna.design) • Фото и видео в Instagram