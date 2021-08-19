12bunnyann

Анна Волкова 12bunnyann12bunnyann
21 годРоссия/Нижний Новгород
2 года на фриланс-бирже
Была
2 года назад
Визуал-мейкер
Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я занимаю визуалом в Инстаграм уже 2 года. За это время мне удалось увеличить продажи бренда нижнего белья Belle You1! в 2 раза.
Что я умею: создавать ИНДИВИДУАЛЬНУЮ ленту, которая может состоять из коллажей, стоковых фотографий, ваших фотографий. Также я занимаюсь созданием анимации, которую можно выставить, как таргетированную рекламу, так и в профиль.
Почему Вы должны обратиться ко мне?
1. Я сообразительна.
2. Я - интузиаст своего дела.
3. Я - эксперт в своей области.
Мою работу и деятельность Вы можете посмотреть в Инстаграм ДИЗАЙН | АНИМАЦИЯ | ВИЗУАЛ (@volkanna.design) • Фото и видео в Instagram
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