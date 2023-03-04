Практикующий опыт более 7 лет (частная практика, корпоративный юрист, органы государственной власти) в различных отраслях права:
- вопросы исполнительного производства (снятие ограничений с счетов, прекращение ИП, уменьшение размеров взысканий по исполнительным документам);
- вопросы защиты прав предпринимателей (при привлечении к административной ответственности, взыскании налогов и сборов, реализации прав в отношениях с публично-правовыми образованиями, досудебная, судебная, договорная работа с контрагентами);
- защита прав потребителей (некачественные оказание услуг, продажа товара, выполнение работ, претензионная работа, возмещение убытков, взыскание морального вреда);
- защита жилищных, трудовых и социальных прав граждан.
- и т.д.
Взаимодействие с органами государственной власти, судебное представительство в судах общей юрисдикции, арбитражных судах, составление жалоб, заявлений, обращений, исков, заявлений, консультирование.
Профессиональные интересы: гражданское право, права интеллектуальной собственности, предпринимательское право.
Имею публикации в научных изданиях по проблемным вопросам применения права.
Профессиональная помощь в решении любых юридических вопросов!
Основной аккаутн на бирже КВОРК: https://kwork.ru/user/12witnesses
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