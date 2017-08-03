13-spirit

Владимир Маслов 13-spirit

 
34 годаУкраина/Киев
6 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Front-end, Верстка (HTML, CSS, JavaScript), Системное администрирование Windows

Веб разработка

  • HTML5, CSS3, Sass;
  • JavaScript, jQuery, PHP, MySQL;
  • Bootstrap;
  • Параллакс;
  • Git;
  • WordPress, Joomla;
Тестирование

  • Функциональное и приемочное тестирование мобильных приложений;
  • Системное и юнит тестирование веб приложений;
  • Функциональное тестирование финансового софта и диалплана IP телефонии;
Администрирование:

  • сопровождение Windows Server 2008, 2012, AD, DHCP, DNS, Kerio VPN, GPO и Exchange 2010;
  • настройка систем семейства Windows и Linux (Ubuntu);
  • устранение программных/аппаратных проблем в работе ПК;
  • установка и сопровождение систем шифрования данных;
  • консультирование клиентов по телефону и в офисе, удаленное управление.
  • работа с OTRS и worksection (helpdesk), постановка и контроль исполнения задач;
  • Redmine (Bitnami): внедрение в организации, администрирование и сопровождение;
  • общение с клиентами, техподдержка;
PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaBootstrapjQueryLinuxUbuntuRedmineSASSGitVPN
Портфолио