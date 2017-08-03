Front-end, Верстка (HTML, CSS, JavaScript), Системное администрирование Windows
Веб разработка
- HTML5, CSS3, Sass;
- JavaScript, jQuery, PHP, MySQL;
- Bootstrap;
- Параллакс;
- Git;
- WordPress, Joomla;
- Функциональное и приемочное тестирование мобильных приложений;
- Системное и юнит тестирование веб приложений;
- Функциональное тестирование финансового софта и диалплана IP телефонии;
- сопровождение Windows Server 2008, 2012, AD, DHCP, DNS, Kerio VPN, GPO и Exchange 2010;
- настройка систем семейства Windows и Linux (Ubuntu);
- устранение программных/аппаратных проблем в работе ПК;
- установка и сопровождение систем шифрования данных;
- консультирование клиентов по телефону и в офисе, удаленное управление.
- работа с OTRS и worksection (helpdesk), постановка и контроль исполнения задач;
- Redmine (Bitnami): внедрение в организации, администрирование и сопровождение;
- общение с клиентами, техподдержка;
Портфолио
- Сайт тестирования137 просмотров
- Tech Crew Site146 просмотров