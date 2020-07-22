фотошопер,веб-дизайнер

Добрый день, я специалист по работе фриланс. Работала с множеством клиентов на многих платформах. Специализируюсь по обработке фото (в идеале владею фотошоп). Работала SMM менеджером,есть положительные отзывы! По созданию сайтов на платформе Тильда, люди так же обращаются ко мне. Имею опыт в накрутке подписчиков и создании макетов для инстаграм. Ну а если требуется повысить охваты я создам маски,эффект,фильтр для твоего инстаграм и помогу с выгрузкой!

!ИМЕЕТСЯ ПОРТФОЛИОИ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ОТЗЫВЫ КО ВСЕМ ВЫШЕПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ОТРАСЛЯМ РАБОТЫ!