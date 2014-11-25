Программирование на PHP, JavaScript

Программирование на PHP, JavaScript и администрирование ОС семейства Линукс с 2000 г.

Разработка и поддержка Каталогов, СМС, систем бронирования и т.п., приложения для php cli (командной строки с управлением процессами).

Вебсервер, в основном, Апач, БД - MySQL, ОС - Линуксы.

Последние годы разработка приложений для специализированных задач.

Фриланс, 3 - 8 часов в день, трудоемкость ТЗ от 40 час., 8 евро/час.

Принимаются тестовые задания с демонстрацией на своем сервере.