137work

Мария Бур 137work

 
33 годаУкраина/Киев
5 лет на фриланс-бирже
Была
5 лет назад
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  • Нужно решит задачу накрутки ютуб просмотров

    Нужно решит задачу накрутки ютуб просмотров от 500 тыс без уменьшения числа просмотров в дальнейшем. Разработать бота или софт. Рассмотрим все предложения. По предоплате не работаем, исключение только если есть реальные примеры работы того или ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Требуется программист для создания софта для Apple music

    Требуется программист для создания софта для Apple music Доброго времени суток! Требуется создать софт для реальных прослушек для apple music, если кто понимает как это сделать пишите + софт который будет автоматически создавать аккаунты на спотифай и ...

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Разработать web сервис backend + frontend

    Требуется разработка web сервиса backend + frontend  для работы с инстаграм. Страница авторизации  Личный кабинет В личном кабинете: Добавление аккаунта инстаграм(Официальная через инстаграм) Добавление определенного задания для аккаунта. Выполнение этого задания сервером. Вывод статистики по заданию Есть наброски по визуалу Задание нужно выполнить за 2-3 ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Сделать бот для Инстаграмм

    Нужно сделать бот который сможет по критериям локации хештеги и тп просматривать  истории людей в Инстаграмме, скорость 1-2 миллиона просмотров в день. Все кто понимает о  чем речь пишите в Телеграмм

    Мобильные приложения2 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Помогите найти решение програмирование

    Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Решить неполадки

    Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за ...

    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Разработать систему накрутки шазамов

    Всем добрый день нужно разработать систему накрутки шазамов, что бы можно делать накрутку 1-2 тыс в день по выбраной стране ( там зависит от айпи) там прослушки идут от определения их приложением с компа или с ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автоматический бот по накрутке прослушек

    Всем привет, нужен автоматический бот по накрутке прослушек в апл музик / спотифай и шазаме *цель  - делать 100  тыс прослушек в день, все что нужно для этого купим. *по цене за выполнение этой задачи договоримся, *все кто ...

    Системное программирование1 заявка
    Закрыт
    5 лет назад

  • Нужен автоматический бот по накрутке прослушек

    Всем привет, нужен автоматический бот по накрутке прослушек в апл музик / спотифай и шазаме *цель  - делать 100  тыс прослушек в день, все что нужно для этого купим. *по цене за выполнение этой задачи договоримся, *все кто может ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад