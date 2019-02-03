Нужно решит задачу накрутки ютуб просмотров от 500 тыс без уменьшения числа просмотров в дальнейшем. Разработать бота или софт. Рассмотрим все предложения. По предоплате не работаем, исключение только если есть реальные примеры работы того или ...
- Веб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется программист для создания софта для Apple music Доброго времени суток! Требуется создать софт для реальных прослушек для apple music, если кто понимает как это сделать пишите + софт который будет автоматически создавать аккаунты на спотифай и ...Мобильные приложения2 заявкиЗакрыт4 года назад
Требуется разработка web сервиса backend + frontend для работы с инстаграм. Страница авторизации Личный кабинет В личном кабинете: Добавление аккаунта инстаграм(Официальная через инстаграм) Добавление определенного задания для аккаунта. Выполнение этого задания сервером. Вывод статистики по заданию Есть наброски по визуалу Задание нужно выполнить за 2-3 ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужно сделать бот который сможет по критериям локации хештеги и тп просматривать истории людей в Инстаграмме, скорость 1-2 миллиона просмотров в день. Все кто понимает о чем речь пишите в ТелеграммМобильные приложения2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Всем привет , подключаемая к серверу через RDP и включаем музыку, когда сервер открыт Музыка играет , когда закрываем она останавливается, помогите найти решение как закрыть сервер но что бы Музыка играла, отблагодарим финансово за ...Системное программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Всем добрый день нужно разработать систему накрутки шазамов, что бы можно делать накрутку 1-2 тыс в день по выбраной стране ( там зависит от айпи) там прослушки идут от определения их приложением с компа или с ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад
Все детали в личке Нужен человек который уже писал статьи для Вики с хорошим знанием английского Цена договорнаяПродающие тексты6 заявокЗакрыт5 лет назад
Работа для людей которые уже имеют опыт написания СЕо, копирайтинга, знание испанского выше среднего Оплата 3 дол за 1000 символов без пробеловКопирайтинг1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет, нужен автоматический бот по накрутке прослушек в апл музик / спотифай и шазаме *цель - делать 100 тыс прослушек в день, все что нужно для этого купим. *по цене за выполнение этой задачи договоримся, *все кто ...Системное программирование1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Всем привет, нужен автоматический бот по накрутке прослушек в апл музик / спотифай и шазаме *цель - делать 100 тыс прослушек в день, все что нужно для этого купим. *по цене за выполнение этой задачи договоримся, *все кто может ...Прикладное ПОнет заявокЗакрыт5 лет назад