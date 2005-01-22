1410197140qzps

Сделаю комфортный, современный сайт и выложу на хостинг, готов помочь именно Вашему проекту
- Верстальщик
- Дизайнер
- Frontend-разработчик
- Программист
Пять преимуществ работы со мной:
Ориентир на качество(валидный код, работа с инфографикой, анимации)
Прежде, чем приступить к работе, оцениваю объём и сроки
Приступаю сразу к заказу, даже если обгоняю дедлайн
Готов ответить на вопросы по технической части и предложить свои варианты
Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Инструменты, которые я использую:
Html и Css
Javascript
Figma
SASS
Photoshop
Tilda
Бонусы:
Консультация по проекту бесплатно
Все правки бесплатно
Если остались вопросы или хотите связаться:
Мой Email: [email protected]
Мой Telegram: https://t.me/stepanda1
Мой WhatsApp: +79124869347
Не смею больше задерживать)
Всего хорошего!
Я против войны в Украине!