1410197140qzps

- Верстальщик

- Дизайнер

- Frontend-разработчик

- Программист

Пять преимуществ работы со мной:

Ориентир на качество(валидный код, работа с инфографикой, анимации)

Прежде, чем приступить к работе, оцениваю объём и сроки

Приступаю сразу к заказу, даже если обгоняю дедлайн

Готов ответить на вопросы по технической части и предложить свои варианты