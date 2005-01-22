1410197140qzps

Степан 1410197140qzps

 
20 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад

Сделаю комфортный, современный сайт и выложу на хостинг, готов помочь именно Вашему проекту

- Верстальщик

- Дизайнер

- Frontend-разработчик

- Программист

Пять преимуществ работы со мной:

  1. Ориентир на качество(валидный код, работа с инфографикой, анимации)

  2. Прежде, чем приступить к работе, оцениваю объём и сроки

  3. Приступаю сразу к заказу, даже если обгоняю дедлайн

  4. Готов ответить на вопросы по технической части и предложить свои варианты

  5. Буду рад дальнейшему сотрудничеству

Инструменты, которые я использую:

  • Html и Css

  • Javascript

  • Figma

  • SASS

  • Photoshop

  • Tilda

Бонусы:

Консультация по проекту бесплатно

Все правки бесплатно

 

Если остались вопросы или хотите связаться:

Мой Email: [email protected]

Мой Telegram: https://t.me/stepanda1

Мой WhatsApp: +79124869347

 

Не смею больше задерживать)

Всего хорошего!