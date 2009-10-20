Контактная информация:

Ф.И.О.: Огородникоава Елена Викторовна

Адрес и место жительства: Россия, Новосибирская обл., г. Татарск

Телефон:+38-(364)-63-101

e-mail: [email protected]

ICQ: 445458209

Образование:

Высшее: очное, 2002-2007 гг.

Омский государственный институт сервиса (ОГИС)

факультет: экономика и управление на предприятии

специализация: Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса

Профессиональные навыки:

написание дипломных и курсовых работ по экономичеким дисциплинам опыт работы четыре года.

Личные качества: настойчивость, работоспособность, коммуникабельность, аккуратность, легкообучаемость, ответственность, умение работать с людьми.