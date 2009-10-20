Контактная информация:
Ф.И.О.: Огородникоава Елена Викторовна
Адрес и место жительства: Россия, Новосибирская обл., г. Татарск
Телефон:+38-(364)-63-101
e-mail: [email protected]
ICQ: 445458209
Образование:
Высшее: очное, 2002-2007 гг.
Омский государственный институт сервиса (ОГИС)
факультет: экономика и управление на предприятии
специализация: Экономика и управление на предприятии в сфере сервиса
Профессиональные навыки:
написание дипломных и курсовых работ по экономичеким дисциплинам опыт работы четыре года.
Личные качества: настойчивость, работоспособность, коммуникабельность, аккуратность, легкообучаемость, ответственность, умение работать с людьми.
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