Написание уникальных модульных и курсовых// бизнес планы с финансовыми моделями// бриф для контент и сам контент на сайт// переводы

Написання модульних, курсових робіт з гуманітарних предметів з використанням джерелам провідних міжнародних електронних бібліотек/ написание модульных, курсовых работ по гуманитарным предметам (в частности, международные отношения, политический анализ, международные организации)

Створення презентацій/ разработка презентаций "под ключ"

Підготовка аналітичних звітів/ подготовка аналитически отчетов

Підготовка аналізу ринку та бізнес планів з фінансовими моделями/ подготовка анализа рынка и бизнес плана с финансовыми моделями и сценариями

Розробка графіку проєкту та систематизація/ разработка графика проекта и систематизация

Розробка методологічних документів/ разработка методологических документов

Переклад з української/російської на англійську/ Перевод с украинского/русского на английский и наоборот

Підготовка контенту на сайт (українська/англійська/французька/російська)/ Подготовка текстового контента на сайт (украинский/английский/французский/ русский), а также брифа к созданию контента