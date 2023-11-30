Написання модульних, курсових робіт з гуманітарних предметів з використанням джерелам провідних міжнародних електронних бібліотек/ написание модульных, курсовых работ по гуманитарным предметам (в частности, международные отношения, политический анализ, международные организации)
Створення презентацій/ разработка презентаций "под ключ"
Підготовка аналітичних звітів/ подготовка аналитически отчетов
Підготовка аналізу ринку та бізнес планів з фінансовими моделями/ подготовка анализа рынка и бизнес плана с финансовыми моделями и сценариями
Розробка графіку проєкту та систематизація/ разработка графика проекта и систематизация
Розробка методологічних документів/ разработка методологических документов
Переклад з української/російської на англійську/ Перевод с украинского/русского на английский и наоборот
Підготовка контенту на сайт (українська/англійська/французька/російська)/ Подготовка текстового контента на сайт (украинский/английский/французский/ русский), а также брифа к созданию контента
Підбір персоналу (мова співбесід - українська/англійська/російська) для міжнародних проєктів// подбор персонала (язык собеседования - украинский, английский, русский) для международных проектов