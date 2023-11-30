1528kai_

Марія 1528kai_

 
33 года
год на фриланс-бирже
Была
год назад
Написание уникальных модульных и курсовых// бизнес планы с финансовыми моделями// бриф для контент и сам контент на сайт// переводы

  • Написання модульних, курсових робіт з гуманітарних предметів з використанням джерелам провідних міжнародних електронних бібліотек/ написание модульных, курсовых работ по гуманитарным предметам (в частности, международные отношения, политический анализ, международные организации)

  • Створення презентацій/ разработка презентаций "под ключ"

  • Підготовка аналітичних звітів/ подготовка аналитически отчетов

  • Підготовка аналізу ринку та бізнес планів з фінансовими моделями/ подготовка анализа рынка и бизнес плана с финансовыми моделями и сценариями

  • Розробка графіку проєкту та систематизація/ разработка графика проекта и систематизация

  • Розробка методологічних документів/ разработка методологических документов

  • Переклад з української/російської на  англійську/ Перевод с украинского/русского на английский и наоборот

  • Підготовка контенту на сайт (українська/англійська/французька/російська)/ Подготовка текстового контента на сайт (украинский/английский/французский/ русский), а также брифа к созданию контента

  • Підбір персоналу (мова співбесід - українська/англійська/російська) для міжнародних проєктів// подбор персонала (язык собеседования - украинский, английский, русский) для международных проектов

Рекрутинг (HR)
нет отзывов
$60/час
от $1000от 14 дней
#156
Управление проектами
нет отзывов
$60/час
от $5000от 1 дня
#287
Рефераты, Курсовые и Дипломы
нет отзывов
$30/час
от $100от 3 дней
#464
Копирайтинг
нет отзывов
$40/час
от $100от 2 дней
#5351
Переводы
нет отзывов
$30/час
от $100от 2 дней
#5469